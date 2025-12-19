Pete Davidson y Elsie Hewitt dan la bienvenida a su "angelita"

Compartir en:









ARCHIVO - Pete Davidson asiste a la 12ª edición anual de los Fashion Media Awards de The Daily Front Row en el Rainbow Room, el 12 de septiembre de 2025, en Nueva York. (Foto CJ Rivera/Invision/AP, archivo) AP

El jueves, acudieron a Instagram para anunciar el nacimiento de Scottie Rose Hewitt Davidson el 12 de diciembre, acompañado de varias fotos de la pareja arrullando y cuidando a su recién nacida.

Hewitt escribió bajo las fotos: "mi mejor obra hasta ahora, estoy absolutamente desbordada de amor, gratitud e incredulidad". Davidson añadió: "wu tang forever".

El primer nombre de la bebé es una aparente referencia al padre de Davidson, un bombero de la ciudad de Nueva York que murió en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center.

Hewitt, de 29 años, confirmó su embarazo en julio con una serie de fotos en Instagram, bromeando "ahora todos saben que tuvimos sexo". Después del nacimiento, amigos y fans inundaron el anuncio de Hewitt con buenos deseos.

Hewitt, modelo, y Davidson, de 32 años, actor y comediante, colocaron un emoji de corazón blanco sobre el rostro de su bebé. Es la primogénita de ambos.

La pareja oficializó su relación en redes sociales en marzo.

