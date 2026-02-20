americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pete Alonso conecta jonrón en su debut de pretemporada con Orioles tras larga etapa en Mets

SARASOTA, Florida, EE.UU. (AP) — Pete Alonso conectó un jonrón el viernes, al debutar en la pretemporada con los Orioles de Baltimore, y aportó las únicas carreras en una victoria por 2-0 sobre los Yankees de Nueva York.

ARCHIVO - Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, sonríe al ser presentado como nuevo integrante del equipo, el 12 de diciembre de 2025 (Ulysses Muñoz/The Baltimore Banner via AP, archivo)
ARCHIVO - Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, sonríe al ser presentado como nuevo integrante del equipo, el 12 de diciembre de 2025 (Ulysses Muñoz/The Baltimore Banner via AP, archivo) AP

En su tercera aparición al plato con un uniforme de Grandes Ligas distinto al de los Mets de Nueva York, Alonso encontró una curva al primer lanzamiento y la envió por encima de la cerca entre el jardín izquierdo y el central ante el derecho Bradley Hanner en la sexta entrada.

La mayoría de los titulares ya había salido del primer juego de los entrenamientos de pretemporada, pero Alonso quiso cumplir otro turno al bate y realizar más trabajo en la primera base.

“Él lo quería, y lo aprovechó al máximo", comentó el manager Craig Albernaz, quien está en su primer año. "Esto dice mucho de él. Pete simplemente quiere jugar”.

Alonso pasó sus primeras siete temporadas en las Grandes Ligas con los Mets antes de firmar un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con los Orioles en diciembre. El jugador de 31 años era uno de los favoritos de la afición en Nueva York.

“Obviamente, batear jonrones se siente increíble, no importa la época del año. Me alegra haber roto el hielo. Me siento honrado de vestir este uniforme", aseveró Alonso. "Me siento muy bien con él, siento que me queda bien. Así que es fantástico. Sinceramente, no podría sentirme mejor”.

Los padres de Alonso asistieron al juego, celebrado a poca distancia en auto de la casa en Tampa del pelotero cinco veces elegido al Juego de Estrellas. Su equipo juvenil de béisbol era los Salty Dogs de Sarasota y disputaban partidos en el Complejo Cal Ripken, al otro lado de la calle del Ed Smith Stadium, la sede primaveral de los Orioles.

A“De niño, me acuerdo de ir de copiloto, preparándome, vistiéndome", rememoró Alonso. "Es genial pasar por ahí en auto porque tuve muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos y fines de semana justo al otro lado de la calle, en ese complejo. Así que es realmente especial”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter