PETA pide a Perú prohibir esquila de vicuñas en invierno

Cada año las vicuñas son "acorraladas, inmovilizadas y esquiladas, un proceso aterrador para estos tímidos animales, y algunas resultan heridas o muertas en el proceso”, dijo Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) en una carta enviada al Ministro del Ambiente, Modesto Montoya, y a la que The Associated Press tuvo acceso.

La organización indicó que la fibra de las vicuñas crece lentamente y cada animal produce unos 100 gramos al año, y su manto puede tardar más de dos años en tener la longitud anterior a la esquila. “Cuando se les roba la lana durante los meses de invierno, no pueden protegerse de las temperaturas bajo cero de los Andes", escribió PETA. En el hemisferio sur el invierno va desde junio a septiembre.

Según la organización, también durante la temporada de esquila muchas vicuñas están preñadas. Estos animales se aparean entre febrero y marzo y su gestación dura 11 meses. “Significa que las vicuñas hembra son capturadas, acorraladas y esquiladas durante meses extremadamente delicados de su embarazo, lo que genera estrés y abortos espontáneos”, se indicó.

Gabriel Ochoa, gerente de comunicaciones de PETA Latino, el brazo en español de la organización, dijo que “la lana de las vicuñas es de ellas, no nuestra, y la necesitan para mantenerse cálidas durante los fríos meses de invierno”.

Pidió al ministro del Ambiente darle al "símbolo nacional de Perú un descanso" para así evitar que las vicuñas sean "acorraladas, atrapadas y despojadas de su única protección contra el frío”.

The Associated Press se comunicó con el Ministerio del Ambiente de Perú en busca de comentarios sobre la carta, pero el área de prensa de la entidad indicó que si la misiva ingresó durante la jornada el ministro no ha podido verla pues está fuera de la capital, en una región de los Andes.

Perú es el país con mayor población de vicuñas del mundo, que superan las 200.000, de acuerdo a cifras oficiales. El animal también se encuentra en Bolivia, Chile y Argentina.

Fuente: Associated Press