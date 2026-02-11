americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Peso cubano toca su mínimo, expertos dicen que refleja el impacto del cerco energético de EEUU

LA HABANA (AP) — El peso cubano se depreció el miércoles hasta alcanzar su mínimo histórico respecto del dólar en el mercado de cambios informal, lo que según expertos es efecto del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la amenaza de sanciones de Donald Trump a los países que vendan petróleo a la isla.

Personas caminan y andan en bicicleta por una calle en La Habana, Cuba, el martes 10 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Personas caminan y andan en bicicleta por una calle en La Habana, Cuba, el martes 10 de febrero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

El dólar cotizó a 500 pesos cubanos por unidad desde los 438 pesos cubanos el 3 de enero, cuando fue capturado el despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante dos décadas el país sudamericano le vendió petróleo a la isla a precios preferenciales, un suministro ahora interrumpido.

“No es una buena noticia”, dijo a The Associated Press Ricardo Torres, economista cubano de la Universidad Americana de Washington. “Muchas cosas se venden directamente ya en dólares" pese a que "la mayoría de los cubanos no tienen ingresos estables en dólares”.

El salario promedio en la isla es de 7.000 pesos cubanos —unos 14 dólares en el mercado informal— y un cartón de huevos se consigue por 3.000 pesos cubanos. Desde hace décadas los cubanos reciben una cartilla de abastecimiento con alimentos como arroz, frijoles, carne, sal, azúcar, aceite y artículos de aseo. Y muchos miles subsisten gracias a las remesas que reciben de sus familiares emigrados.

La última medida de Trump ha golpeado a la isla, cuya economía se contrajo un 15% en los últimos seis años debido al impacto de la paralización por la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Cuba produce sólo el 40% del crudo necesario para su economía. Además de Venezuela, Rusia y México eran sus proveedores habituales.

A su vez, la isla debe importar muchos de los alimentos básicos de su dieta y los ingresos por la venta de servicios y turismo se han visto seriamente afectados en el último lustro.

La falta de combustible ya es notoria, con limitaciones en el transporte público, lo que se suma a los recurrentes apagones y la escasez de alimentos y medicinas.

El mercado cambiario cubano, fuertemente controlado por el Estado, tiene otras tasas: de 24 pesos cubanos por dólar para algunas empresas estatales y de 120 para otras, hasta una tasa “flotante” impuesta en diciembre para tratar de atraer divisas al sistema bancario. Esta última, que publica diariamente el Banco Central, estaba el miércoles en 455 pesos cubanos por dólar.

“Hay muy pocas formas de escaparte” de la depreciación de la moneda, dijo el economista Torres.

Pavel Vidal, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia, agregó que la moneda isleña llegó el miércoles al "límite psicológico” de 500 pesos cubanos por dólar, “una barrera que aún en las condiciones complicadas en las cuales venía la economía cubana, el mercado había respetado”.

Ambos economistas anticiparon que la depreciación del peso cubano se traducirá en inflación y consideraron que el gobierno tiene poco margen de acción.

Esta semana Cuba informó a pilotos y compañías aéreas internacionales que se quedará sin combustible para abastecer a los aviones, aunque los aeropuertos permanecen operativos. Algunas aerolíneas informaron que repostarán en otras plazas, mientras Air Canada suspendió sus rutas a la isla. Canadá es uno de los principales emisores de turismo a Cuba, por lo que se prevé un impacto para el sector en los próximos meses.

—————-

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter