Pesistas dan 1ros oros a Venezuela en Lima

La segunda presea dorada de Venezuela no demoró mucho en la misma sede del Coliseo Mariscal Cáceres. Julio Mayora se impuso en la categoría de los 73 kilos.

Rodríguez logró un récord en arranque y empató otro en envión para totalizar 212 kilogramos. Superó a la colombiana Yenny Sinisterra, quien se resignó a la plata con 204 kilogramos, y a la mexicana Ana López Ferrer, quien se apoderó del bronce con un acumulado de 202.

“Lo di todo en la competencia para lograr el triunfo y por eso lloré”, dijo Rodríguez, quien durante la ceremonia de premiación fue invadida por las emociones al escuchar su himno.

Las lágrimas rodaron por sus mejillas.

“Fue un acumulado de emociones porque llegar aquí no fue fácil, fue una experiencia dura pero le doy gracias a Dios porque he podido levantarme de todos los obstáculos y hoy tengo esta medalla; creo que mi llanto fue el reflejo de mis emociones”, indicó Rodríguez, castigada el 27 de julio del 2016, cuando faltaban sólo ocho días para que arrancaran los Olímpicos de Río, que serían los primeros de su carrera.

La Federación Internacional de su deporte la castigó por dar positivo de isometepteno, una sustancia que Rodríguez afirma haber tomado por error para combatir la migraña.

“No hay excusas, por eso dije hace tres años que volvería una Génesis más fuerte y con ganas de triunfar y llegar a Tokio”, agregó. “Esta medalla es para todos aquellos que creyeron en lo que dije y para los que no, porque fue muy duro llegar a Lima”.

La atleta criolla está acostumbrada a lidiar contra la adversidad. Cuando tenía 12 años murió su padre y cuando tenía 14 perdió a su madre y encontró en el levantamiento de pesas el refugio perfecto.

Superar un castigo por dopaje parece nada comparado con eso.

“Yo entonces dije que no me rendiría fácil porque no sé cómo hacerlo, yo sabía que no hay nada que no pudiera vencer”, agregó. “La medalla va justamente para esos ángeles que tengo en el cielo y que desde allá me están cuidando”.

Rodríguez, de 25 años, llegó a Lima con la mejor marca del año y tras ganar dos medallas de oro en 2018, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Barranquilla, Colombia.

Se colgó una medalla de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 pero se perdió la cita en Río.

Venezuela compite en Lima con 287 atletas y sus dirigentes dijeron que aspiran a un mínimo de ocho medallas de oro.

Rodríguez les dio la primera y un par de horas más tarde, Mayora obtuvo la otra, al acumular de 350 kilogramos para superar al colombiano Luis Mosquera, quien se llevó la plata con 325.

El bronce fue para el dominicano Julio Cedeño, con 318.

“Son mis primeros juegos y estoy muy contento porque pude vencer al tercer lugar de Río y además mostré buen nivel con los récords que me sirven para pensar en los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo Mayora. “Hoy fue una gran día para mi país y esperemos que los demás compañeros puedan seguir sumando medallas”.

El venezolano impuso un récord panamericano en arranque con 155 kilogramos, uno más en envión al acumular 195 y la marca total de 350, todas esas estaban en poder del estadounidense Clarence Cummings Jr.

Ya amarrada la medalla de oro, Mayora intentó romper la marca del mundo en envión, que es de 197, sin lograrlo.