Bad Bunny en Perú: Entradas para su segundo concierto se agotaron en menos de 3 horas

Hoy inició la venta a las 9:00 a.m. a precio normal (no de preventa) y las entradas se agotaron minutos antes de las 12 del mediodía.

LA COLA VIRTUAL

Sin embargo, mientras los minutos transcurrían, muchos usuarios se lamentaban compartiendo su pesar y “mala suerte” al ver que se les había otorgado números muy lejanos para la cola virtual.

Este mismo escenario ocurre en casi todas las ventas de entradas de Teleticket, empresa que se encarga de la venta de boletos para diversos eventos en Perú. Según los internautas sucedió con Coldplay, Rauw Alejandro y ahora con Bad Bunny. Frente a las diversas quejas los representantes de dicha empresa dejaron en claro que el sistema de la cola virtual es aleatorio, es decir, si la venta de entradas inicia a las 9 a.m., a esa hora recién se les dará a las personas un número de espera en la cola virtual. No importa que la persona haya tenido abierto su usuario desde las 5 a.m. o 10 minutos antes de las 9 a.m., sea quien sea a las 9 se les asigna recién un número de espera de forma aleatoria. Lo que sí es importante es que al ingresar se haga a través del inicio de sesión de la página.

CAPACIDAD DEL CONCIERTO

La primera fecha del concierto de Bad Bunny (13 de noviembre) estaba ideada para que asistan 42,000 personas y esto se pudo observar en la plataforma de Teleticket. Esta capacidad incluye todas las zonas del concierto. Ahora con la segunda fecha se sabe que la capacidad es la misma, es decir Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real de Bad Bunny) estaría llenado por segunda vez el Estadio Nacional presentándose para alrededor de 84 mil personas. Es su segundo SOLD OUT en Perú para su presentación en dos fechas consecutivas, 13 y 14 de noviembre del 2022.

