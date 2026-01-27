Perú y Colombia destruyen más de 2 toneladas de pasta base de cocaína en aldea de Amazonía peruana

Compartir en:









En un comunicado, el Ministerio de Defensa peruano indicó el martes que la operación contra el narcotráfico fue "binacional" y se realizó en la aldea indígena peruana llamada San José de Loreto Yacu en una amplia área conocida como triple frontera que ambos países comparten con Brasil en la Amazonía.

La comunidad de San José de Loreto Yacu está dentro de un distrito llamado Ramón Castilla que en 2024 sumó más de 4.000 hectáreas sembradas con cocales —un arbusto con cuyas hojas se elabora la cocaína—, según datos oficiales. En 2020 la policía destruyó en esa comunidad seis laboratorios rústicos para fabricar droga.

El ejército peruano detalló en sus redes sociales que en el operativo en la aldea donde viven ancestralmente peruanos indígenas de la etnia Yagua, hubo apoyo de miembros del ejército, armada y fuerza aérea colombiana, también participó la policía antidrogas y la agencia tributaria peruana.

El ministerio peruano añadió que en la operación también se destruyó más de tres toneladas de ácido sulfúrico, gasolina y soda cáustica; más de dos toneladas de sulfato de amonio, urea y cemento, así como más de una tonelada de mezcla de combustible con químicos.

Perú y Colombia comparten frontera en la Amazonía y en 2025 reclamaron una pequeña isla —carente de agua potable y altos índices de pobreza— rodeada por el río Amazonas, la cual surgió a mediados del siglo pasado por los cambios en el cauce del río Amazonas.

Perú es el segundo cultivador mundial de hoja de coca, después de Colombia, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

FUENTE: AP