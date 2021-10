Perú vacuna contra coronavirus en el lago mítico de Incas

Empuñando un altavoz, la obstetra Deysi Barriga anunciaba la llegada del bote vacunador a las islas, mientras que el técnico Sebastián Quispe dirigía la pequeña nave motorizada donde llevaban un recipiente forrado de hielo con vacunas de la farmacéutica Pfizer.

"Vamos casa por casa porque a veces no pueden venir y hay un poco de deserción en lo que es la segunda dosis, por eso vamos al encuentro de cada familia", dijo la enfermera María Inés Quispe, quien es la encargada de inyectar las vacunas a los vecinos del lago.

En algunas de las pequeñas islas los pobladores no salieron de sus casas afirmando con fuerte voz desde sus puertas que la vacuna era muy dolorosa y que no se la iban a colocar porque no les dejaba realizar los trabajos rurales.

Aunque Perú ha vacunado contra el virus a más de la mitad de su población de 32 millones de habitantes, la región Puno, ubicada en el sureste y donde se encuentra el lago Titicaca, es una de las que menos vacunados tiene a nivel nacional.

Perú suma más de 200.000 muertos por el virus y más de 2 millones de infectados, según cifras oficiales.