Perú podría sumar octavo presidente en una década en medio de pedidos de remoción de mandatario Jerí

LIMA (AP) — El mandatario interino de Perú José Jerí se encontraba en el momento más crítico de su gestión y a las puertas de que los parlamentarios decidan si lo remueven o no del cargo luego de las revelaciones de la prensa de sus citas ocultas con empresarios chinos.

Trabajadores arreglan la fachada del Congreso el día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación en Lima, Perú, el lunes 16 de febrero de 2026. (Foto AP/Guadalupe Pardo) AP

En el caso de que sea removido, el Congreso tendrá que elegir a un nuevo gobernante cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales en el país sudamericano.

Si los legisladores presentes en la reunión del Congreso prevista para el martes consiguen un voto más de la mitad de los asistentes, Jerí dejaría la presidencia y uno de los congresistas tendría que ser elegido como nuevo presidente. Perú tendría un octavo mandatario en casi una década desde 2016.

Jerí, con cuatro meses en el puesto, reconoció el lunes en una actividad a puerta cerrada dentro del palacio presidencial que Perú pasaba por un “momento ciertamente complicado” y recordó que “hasta el ultimo día que esté acá en Palacio de Gobierno” mantendrá su compromiso de brindar seguridad e imparcialidad en las elecciones del 12 de abril.

La crisis detonó luego que la prensa reveló que Jerí se reunía de forma oculta con dos empresarios chinos, uno contratista estatal y el otro investigado por la fiscalía por presuntamente integrar una red de tráfico de madera.

En enero, la prensa publicó imágenes de diciembre donde Jerí, en medio del verano, vestía una capucha y llevaba un bolso antes de ingresar a una de las citas nocturnas. Jerí afirma que se reunía con los empresarios para coordinar una festividad peruano-china, para comer comida china y comprar caramelos chinos.

Al parecer varios legisladores no creen sus respuestas y ha provocado siete pedidos para removerlo del cargo. A mismo tiempo, Jerí está bajo investigación de la fiscalía por presunta corrupción, por los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Otras investigaciones de la prensa informaron que varias mujeres que se reunieron con Jerí en los últimos meses en el palacio presidencial encontraron trabajo en el Estado. Por eso, la fiscalía ha iniciado una segunda investigación contra Jerí por tráfico de influencias agravado en los casos de nueve mujeres contratadas.

En febrero, la popularidad de Jerí cayó 21 puntos, hasta 37%, desde que inició su gestión el 10 de octubre. Esa fecha, por sucesión legal, dejó el cargo de presidente del Congreso y reemplazó a Dina Boluarte (2022-2025) quien no tenía vicepresidentes y fue destituida por el Parlamento por incapacidad en medio de una ola delincuencial.

Uno de los principales pedidos para Jerí fue liderar la lucha contra la delincuencia y pedir la derogatoria de un conjunto de leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado. Al menos seis de esas leyes fueron aprobadas en el pasado con el apoyo de Jerí cuando era legislador desde 2021. Nada de eso ha ocurrido.

“No me considero muerto”, dijo Jerí la noche del domingo en una entrevista con la televisora Panamericana. Añadió, sin mostrar pruebas ni dar detalles, que existen intereses de ciertos sectores para golpear la “credibilidad” de su trabajo.

FUENTE: AP

