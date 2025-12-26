americateve

Perú: Periodista muere dos semanas después de ataque armado

LIMA (AP) — El periodista peruano Mitzar Castillejos Tenazoa falleció el viernes luego de pasar 14 días hospitalizado tras ser víctima de un atentado armado en la región amazónica de Ucayali, informaron autoridades sanitarias, gremiales y medios de comunicación locales.

Castillejos, conductor del programa informativo en Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal Bato a Informarte Noticias, fue interceptado el 12 de diciembre por desconocidos armados mientras se dirigía a su centro de trabajo en la localidad de Aguaytía, a unos 650 kilómetros (400 millas) al este de Lima. Según reportes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, los agresores le dispararon varias veces y quedó en estado crítico con heridas graves.

Castillejos fue trasladado a un hospital en la ciudad selvática de Tingo María y después al Hospital María Auxiliadora en Lima, pero no logró recuperarse. “Ante la evolución desfavorable de su condición y la presencia de un shock séptico de origen abdominal y torácico, el paciente fue sometido a una nueva intervención quirúrgica de emergencia. Lamentablemente, falleció en el postoperatorio inmediato”, comunicó el Ministerio de Salud.

La Asociación Nacional de Periodistas expresó su “profunda consternación y tristeza” y exigió a las autoridades una investigación diligente para identificar y sancionar a los responsables. Recordó que, según la información recogida, Castillejos “venía realizando denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia”.

La muerte de Castillejos eleva a cuatro el número de periodistas asesinados en Perú en 2025. Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones de prensa y defensores de la libertad de expresión ante una creciente violencia contra comunicadores.

La asociación expresó que “ha sido un año nefasto para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú” y resaltó que “los cuatro periodistas asesinados eran de regiones e investigaban al poder local o regional, lo que evidencia un patrón preocupante para la actividad informativa”.

Una semana antes del ataque a Castillejos, murió acribillado el periodista Fernando Núñez Guevara, en la localidad Pacasmayo, en la región La Libertad, al norte de Lima. En mayo fue asesinado Raúl Celis López, en la ciudad amazónica de Iquitos. En el primer mes del año, Gastón Medina Sotomayor murió tras ser baleado en la provincia de Ica, al sur de la capital.

