Perú ordena retorno a clases presenciales de estudiantes del sector privado tras rotura de gasoducto

El presidente interino José María Balcázar indicó en una conferencia de prensa que esa medida regirá desde el miércoles cuando los estudiantes deben volver a los colegios, institutos o universidades del sector privado. Los estudiantes del sector público no se han afectado porque su inicio de clases empezará el lunes 16 de marzo.

El gobierno indicó que la empresa Transportadora de Gas de Perú —encargada del transporte del gas natural y de los líquidos de gas natural a través de una doble tubería de más de 700 kilómetros— reemplazaría el viernes las tuberías dañadas lo que permitirá iniciar el proceso de normalización de gas natural.

La racionalización del gas natural y de los líquidos de gas natural —que junto a petróleo refinado permiten la fabricacion de gas licuado de petróleo— ha provocado extensas filas de vehículos en los centros de venta de combustible, también el encarecimiento del transporte y de diversos productos, incluidos los alimentos.

El presidente indicó que el sábado se reabrirá el sistema de gas para las gasolineras lo que permitirá “la reiniciación” de la distribución del gas natural vehicular, incluidos todos los sectores industriales, asegurando que el transporte público y las industrias “puedan acceder nuevamente al combustible”.

Balcázar indicó que espera que el domingo se haya regularizado la distribución del gas para Lima.

El gobierno no ha proyectado las pérdidas económicas totales por los efectos causados por las dos semanas de racionamiento del gas natural y sus derivados. Gremios y consultoras privadas han calculado de forma preliminar que las pérdidas diarias podrían sumar incluso los 300 millones de dólares.

Por primera vez, desde el inicio de su funcionamiento en 2004, el doble gasoducto sufre una rotura que provoca el racionamiento de este combustible que es más barato que la gasolina o los derivados del petróleo. FUENTE: AP