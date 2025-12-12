americateve

Perú extradita a EEUU a peruano sospechoso de asesinar a su esposa en California

LIMA (AP) — Un peruano sospechoso de asesinar a su esposa peruana en California y luego haber huido a Perú fue extraditado hacia Estados Unidos, informaron el viernes las autoridades.

El Ministerio de Justicia indicó en un comunicado que Perú entregó a Estados Unidos a Jossimar Cabrera, de 36 años, sindicado como presunto responsable del feminicidio de su esposa, Sheylla Cabrera, de 33 años, ocurrido en agosto. Cabrera huyó a Perú junto a los tres hijos que tuvo con la víctima y en Lima se entregó a la policía.

Los detectives de homicidios dijeron que localizaron imágenes de vigilancia de Cabrera arrastrando un objeto pesado envuelto “en un gran trozo de material” desde el complejo de apartamentos donde vivía. Cuando se descubrió el cuerpo de la víctima, estaba envuelto en un material similar, añadió el departamento del sheriff.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles presentó en agosto un cargo de asesinato contra el peruano.

Jorge Gutiérrez, el padre de Sheylla Cabrera, indicó a la radio peruana RPP que confiaba en la justicia estadounidense. “Tengo la plena seguridad de que la fiscalía de Estados Unidos va a llegar a culminar con éxito en el caso de mi hija”, comentó.

El Ministerio de Justicia peruano indicó que la extradición del peruano “constituye un mensaje institucional para reforzar la lucha contra los crímenes de violencia a las mujeres, facilitando la cooperación internacional para evitar la impunidad”.

FUENTE: AP

