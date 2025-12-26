americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Perú expulsó a más de 3.400 extranjeros, en su mayoría venezolanos, durante 2025

LIMA (AP) — Perú expulsó a unos 3.411 ciudadanos extranjeros que permanecían en su territorio en situación migratoria irregular este año, de los cuales el 70% eran venezolanos, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones del país andino el viernes.

Estas expulsiones se ejecutaron con apoyo de la Policía Nacional y siguieron un mecanismo denominado Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional, diseñado por el gobierno para atender casos de ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, exceso de permanencia o conductas que alteran el orden público.

De acuerdo con el reporte, el organismo de migraciones y las fuerzas policiales ejecutaron más de 7.100 operativos de verificación y fiscalización migratoria en distintas regiones, que se concentraron en localidades como Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa.

El procedimiento incluyó el uso de tabletas electrónicas para verificar identidades en tiempo real y de vehículos equipados con conexión satelital e independencia energética para facilitar la salida del país en plazos reducidos y evitar procesos judiciales más prolongados, según la Superintendencia.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad y la legalidad en el territorio.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter