Perú expulsó a más de 3.400 extranjeros, en su mayoría venezolanos, durante 2025

Estas expulsiones se ejecutaron con apoyo de la Policía Nacional y siguieron un mecanismo denominado Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional, diseñado por el gobierno para atender casos de ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, exceso de permanencia o conductas que alteran el orden público.

De acuerdo con el reporte, el organismo de migraciones y las fuerzas policiales ejecutaron más de 7.100 operativos de verificación y fiscalización migratoria en distintas regiones, que se concentraron en localidades como Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa.

El procedimiento incluyó el uso de tabletas electrónicas para verificar identidades en tiempo real y de vehículos equipados con conexión satelital e independencia energética para facilitar la salida del país en plazos reducidos y evitar procesos judiciales más prolongados, según la Superintendencia.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad y la legalidad en el territorio.

FUENTE: AP