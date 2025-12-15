Perú expulsa a Ecuador a 120 migrantes extranjeros, en su mayoría venezolanos, por ingreso irregular

Compartir en:









Los migrantes, incluidos hombres, mujeres y menores, atravesaron desde la ciudad peruana de Zarumilla el Puente Internacional de la Paz que une a Perú y Ecuador, y fueron expulsados mediante un procedimiento rápido, confirmó a The Associated Press Luis Palma, funcionario de la agencia migratoria peruana.

Los migrantes entran por puentes artesanales en la extensa frontera común de 1.529 kilómetros, la mayoría en zonas inaccesibles de la Amazonía.

En el pasado la policía peruana ha destruido decenas de esos puentes colocados por grupos delincuenciales que cobran dinero a los migrantes para pasarlos de un país a otro. Por ejemplo, entre enero y setiembre de 2022 la policía informó que destruyó 63 puentes artesanales y en el mismo periodo de 2021 se inutilizaron otros 429 puentes artesanales. No hay datos más recientes.

Videos de medios locales mostraron el lunes en un primer momento a los migrantes que no podían pasar porque unas rejas en la frontera binacional se encontraban cerradas, pero luego la policía ecuatoriana las abrió y los migrantes siguieron su camino por la ciudad ecuatoriana de Huaquillas.

La frontera entre Perú y Ecuador ha sido zona frecuente de tráfico de migrantes, también del contrabando de combustible, de productos de primera necesidad, de prendas de vestir y otros que se realiza por décadas entre ambos países, según las autoridades.

El viernes, el presidente interino de Perú José Jerí y el mandatario de Ecuador Daniel Noboa se reunieron en Quito y acordaron luchar conjuntamente contra las organizaciones criminales que actúan en la frontera común. Jerí dijo en rueda de prensa que la frontera debe ser reforzada con tecnología y presencia de las fuerzas del orden.

En noviembre otro incidente con migrantes, la mayoría venezolanos, que deseaban ingresar a territorio de Perú ocurrió en la frontera con Chile. Los migrantes fueron impedidos de entrar por la policía peruana. Perú ha indicado que solo ingresarán desde Chile los migrantes con documentos en regla o por motivos humanitarios. Durante su campaña electoral el actual presidente electo de Chile, José Antonio Kast, prometió una política de mano dura contra la inmigración irregular y anunció que iba a expulsar a todas las personas indocumentadas de Chile una vez que asuma la presidencia que ocurrirá el 11 de marzo. FUENTE: AP