Perú expulsa a Ecuador a 120 migrantes extranjeros, en su mayoría venezolanos, por ingreso irregular

LIMA (AP) — Un total de 120 migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana, fueron expulsados el lunes de Perú hacia Ecuador por haber ingresado de forma irregular a territorio peruano, informaron las autoridades.

Los migrantes, incluidos hombres, mujeres y menores, atravesaron desde la ciudad peruana de Zarumilla el Puente Internacional de la Paz que une a Perú y Ecuador, y fueron expulsados mediante un procedimiento rápido, confirmó a The Associated Press Luis Palma, funcionario de la agencia migratoria peruana.

Los migrantes entran por puentes artesanales en la extensa frontera común de 1.529 kilómetros, la mayoría en zonas inaccesibles de la Amazonía.

En el pasado la policía peruana ha destruido decenas de esos puentes colocados por grupos delincuenciales que cobran dinero a los migrantes para pasarlos de un país a otro. Por ejemplo, entre enero y setiembre de 2022 la policía informó que destruyó 63 puentes artesanales y en el mismo periodo de 2021 se inutilizaron otros 429 puentes artesanales. No hay datos más recientes.

Videos de medios locales mostraron el lunes en un primer momento a los migrantes que no podían pasar porque unas rejas en la frontera binacional se encontraban cerradas, pero luego la policía ecuatoriana las abrió y los migrantes siguieron su camino por la ciudad ecuatoriana de Huaquillas.

En noviembre otro incidente con migrantes, la mayoría venezolanos, que deseaban ingresar a territorio de Perú ocurrió en la frontera con Chile. Los migrantes fueron impedidos de entrar por la policía peruana. Perú ha indicado que solo ingresarán desde Chile los migrantes con documentos en regla o por motivos humanitarios.

Durante su campaña electoral el actual presidente electo de Chile, José Antonio Kast, prometió una política de mano dura contra la inmigración irregular y anunció que iba a expulsar a todas las personas indocumentadas de Chile una vez que asuma la presidencia que ocurrirá el 11 de marzo.

FUENTE: AP

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

