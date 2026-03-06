americateve

Perú envía a virtualidad a estudiantes de educación privada en Lima tras deflagración en gasoducto

LIMA (AP) — Perú anunció el viernes que la próxima semana más de 1,4 millones de estudiantes del sector privado tendrán clases virtuales y se promoverá el trabajo remoto en el sector público y privado por un racionamiento de gas natural tras la deflagración el domingo de una doble tubería que traslada combustible desde la Amazonía a la capital.

La primera ministra Denisse Miralles dijo en conferencia de prensa que la virtualidad será para colegios, institutos de educación superior y universidades del sector privado. Los estudiantes del sector publico tienen programado el inicio de clases a mediados de marzo por lo que no se han visto afectados.

“Lo que estamos haciendo es reaccionar preventivamente”, dijo Miralles. Asimismo, indicó que se promoverá el trabajo remoto para el sector público en Lima durante el tiempo que tome reparar el ducto que recorre más de 700 kilómetros. Los anuncios buscan evitar el masivo uso del transporte público que se ha visto perjudicado tras el racionamiento del combustible para una parte de los autobuses.

La funcionaria también indicó que se promoverá que las empresas privadas adopten el trabajo virtual hasta el 16 de marzo, tiempo estimado por los técnicos para arreglar el doble ducto de acero de más de 76 centímetros cada uno. Además, el gobierno indicó que promoverá las vacaciones adelantadas de trabajadores en las industrias que usan gas natural, entre ellas el sector fabricante de ladrillos, papel y cemento.

Por primera vez, desde el inicio de su funcionamiento en 2004, el doble gasoducto sufre una rotura que provoca el racionamiento del gas natural y de los líquidos que tomará refaccionarlo hasta el 16 de marzo, según la empresa Transportadora de Gas Natural.

Ante esta contigencia, el gobierno inició el lunes un racionamiento del suministro de gas natural por 14 días para dar preferencia a los domicilios, comercios y transporte público que usan este combustible que es más barato que la gasolina o los derivados del petróleo.

Durante dos semanas solamente se usarán 70 millones de pies cúbicos de gas natural por día. El gobierno indicó que se han suspendido las exportaciones del gas natural licuado, que van principalmente a Corea del Sur, Japón y China.

El racionamiento en la venta de gas natural en las gasolineras ha provocado que más de 300.000 vehículos —entre ellos vehículos de carga, taxis, minibuses y mototaxis que usan gas natural— se queden sin el combustible, por lo que muchos están consumiento gasolina.

En Lima el gas se distribuye mediante tuberías subterráneas que han sido excavadas por casi dos décadas por diversos lugares de la capital y donde se han encontrado más de 2.200 hallazgos arqueológicos.

Al momento ni el gobierno ni la transportadora han indicado las razones que causaron la fuga y posterior llamarada en un punto del ducto que parte desde la Amazonía, en el distrito de Megantoni, región Cusco, y llega a una zona del sur de Lima llamada Lurín, en la costa del Pacífico.

FUENTE: AP

