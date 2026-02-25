Perú declara emergencia en más de 700 distritos por efectos de lluvias causadas por Niño Costero

Compartir en:









El objetivo del decreto, firmado por el presidente interino José Balcázar y publicado en la gaceta oficial El Peruano, permite autorizar desembolsos rápidos de dinero a autoridades locales y regionales para resguardar los puentes, caminos, servicios de agua y electricidad, así como proteger la vida y salud de los ciudadanos.

Aunque las lluvias se han intensificado las últimas semanas, el nuevo gobierno no podía ejecutar los decretos porque recién la víspera Balcázar pudo juramentar a su gabinete, luego que el país se quedó sin ministros desde el 17 de febrero tras la destitución de José Jerí (2025-2026), antecesor de Balcázar.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que al momento unos 931 kilómetros de carreteras en el país han quedado afectadas solamente en las cuatro regiones más golpeadas por las precipitaciones. En estos tramos se trasladan poco más de medio millón de personas por semana, según se mencionó.

La defensa civil indicó la semana pasada que 68 personas murieron desde diciembre por causas relacionadas a las lluvias. Desde el viernes se han reportado cinco muertes, incluidas la de un padre y su hijo arrastrados por un alud en la región Arequipa, mientras en el río más importante de Lima un policía murió mientras intentaba rescatar a un perro atrapado en las aguas, cuyo caudal aumentó por las lluvias en los Andes.

Según las autoridades científicas locales el fenómeno El Niño Costero —el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico frente a Perú y Ecuador— empezó en febrero y se prolongaría al menos hasta noviembre.

Cuando se producen las violentas precipitaciones, usualmente a inicios de año, los medios locales suelen reportar historias de sobrevivientes o de tragedias que enlutan sobre todo a los más pobres del país.

A inicios de 2023 las lluvias intensas provocadas por el ciclón Yaku dejaron en el Perú unos 99 muertos, 13 desaparecidos y 146.000 casas afectadas. En 2017 el Niño Costero provocó 162 muertos, 500 heridos y 19 desaparecidos, según datos de la defensa civil. Alrededor de 1,7 millones de personas fueron impactadas y 17% de ese total lo perdió todo. FUENTE: AP