Perú arrasa en maratón: 2 oros y 2 récords

Gladys Tejeda se alzó con el oro en la final de mujeres, luego que un caso de dopaje le frustró la presea de oro en 2015, mientras que su compatriota Christhian Pacheco redondeó la brillante faena coronándose en la prueba de hombres.

“Es una meta que nos habíamos puesto desde Toronto”, dijo Pacheco, de 26 años. “Obviamente que todo estuvo a nuestro favor hoy. Además todo se dio con mi gente aquí, mi familia”.

Dos resonantes triunfos con marcas panamericanas, que desataron la fiesta para los anfitriones en la primera jornada de medallas de unas justas que se celebran por primera vez en la nación andina. El presidente peruano Martín Vizcarra acudió a la premiación.

El triunfo de Tejeda fue seguramente el más emotivo y el que más caló en la multitud que abarrotó la zona de meta de las dos pruebas en el centro de Lima.

Tejeda, de 33 años, se impuso en la carrera de los 42 kilómetros con tiempo de 2:30:55, una marca panamericana. La estadounidense Bethany Sachtleben y la colombiana Angie Orjuela cruzaron segunda y tercera a 25 segundos y 1:30 minutos de diferencia para asegurar la plata y el bronce, respectivamente.

Se trató de un desquite en casa para la fondista, que en Toronto perdió el oro luego que una prueba de dopaje dio positivo. La atleta argumentó que había consumido un diurético para tratarse un problema de los riñones que le provocaba hinchazón en las piernas.

Poco después, su compatriota Pacheco se impuso en la final de hombres, al recorrer los 42 kilómetros con tiempo de 2:10:41, también con marca panamericana. México se llevó la plata y el bronce con José Luis Santana y Juan Pacheco, quienes cruzaron con diferencia de 13 segundos y 1:29 minutos de diferencia. El peruano Pacheco había sido plata en Toronto.

“Yo me siento muy feliz después de ver a mi esposo en el podio”, dijo a The Associated Press la esposa de Pacheco, Evelyn, con su bebé de dos años en brazos mientras que su marido se tomaba fotos con la multitud con la medalla en el pecho. “Él se propuso muchas cosas, sacrificó muchas cosas, como sus momentos con la familia, y ahora aquí está, lo logró”.

Pacheco y otros corredores peruanos han sido entrenados por el mexicano Rodolfo Gómez, quien formó a grandes maratonistas mexicanos como Benjamín Paredes, Germán Silva o Adriana Fernández, con quienes sumó ocho metales de oro en pruebas de fondo y los llevó a tres Juegos Olímpicos.

México estuvo presente en el podio el sábado con la plata de Santana y el bronce de Pacheco, aunque la nación azteca no gana una presea panamericana de oro desde el triunfo de Paredes en Mar del Plata, Argentina, en 1995.

