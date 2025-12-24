Perú: 36 aspirantes a la presidencia se inscriben para elecciones de 2026

Compartir en:









La cantidad de aspirantes marca un récord histórico en el país y puede reducirse si el tribunal electoral nacional rechaza postulaciones por incumplir requisitos legales o cometer faltas graves.

“Es una oferta electoral que no ha habido antes”, comentó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en una conferencia de prensa.

Entre los aspirantes están Keiko Fujimori, hija del exgobernante Alberto Fujimori, en un cuarto intento; el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, conocido como “El Bolsonaro peruano”; César Acuña, exgobernador de la región norteña de La Libertad; el cómico Carlos Álvarez, que incursiona en la política; y el empresario Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, preso por una condena por corrupción desde el mes pasado.

También están el prófugo Vladimir Cerrón, exgobernador de la región Junín y líder del partido de izquierda que llevó al poder al expresidente Pedro Castillo en el 2021; y exfutbolista George Forsyth, que fue alcalde de un distrito limeño y es copartidario del presidente interino del país, José Jerí: ambos militan en la agrupación política Somos Perú.

Además se postulan el exrector Alfonso López Chau, conocido por cobijar a jóvenes protestantes en el campus de la universidad que dirigía en la crisis de fines del 2022; el expresidente del Congreso y militar retirado José Williams, quien en 1997 dirigió la operación Chavín de Huántar, que liberó rehenes civiles de la embajada de Japón en Lima; y el congresista Roberto Chiabra, que participó en la Guerra del Cenepa (1995) con Ecuador.

Asimismo, compiten el centrista Mesías Guevara, exgobernador de la región Cajamarca; el excongresista Fernando Olivera, quien en el 2000 reveló el video que detonó la caída del gobierno de Alberto Fujimori al evidenciar a su asesor Vladimiro Montesinos dando un soborno; el empresario Rafael Belaunde, que a inicios de mes denunció haber sido blanco de un ataque armado; y el abogado y experiodista televisivo Carlos Espá; entre varios otros.

Además, hay 1.748 solicitudes de listas de candidatos al Senado, diputados y Parlamento Andino. En estas diversas postulaciones, sorprendieron Herminia Chino, madre de la ex primera ministra Bettsy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima y condenada por el mensaje presidencial de Pedro Castillo para disolver el Congreso el 2022; y la fiscal Sandra Castro, que investigó una red de corrupción de magistrados, políticos y empresarios conocida como “Los Cuellos Blancos”, que remeció a los peruanos el 2018, entre otros. FUENTE: AP