Persisten barreras para abortar en zonas de conflicto armado en Colombia, pese a despenalización

BOGOTÁ (AP) — Para las colombianas, el aborto está permitido hasta la semana 24 de gestación desde hace cuatro años. Pero el acceso a esa práctica varía según dónde vivan: mientras en las ciudades principales es sencillo, en zonas de conflicto los grupos armados ilegales bloquean las posibilidades.

Tatiana Cordero, miembro de la Fundación Mujer y Futuro, recuerda como un reto ingresar a Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, para hacer campañas sobre derechos reproductivos de las mujeres que incluyeron la interrupción voluntaria del embarazo.

“En estos territorios el tema de métodos anticonceptivos es inexistente. Entonces, el tema de interrupción voluntaria del embarazo es peor; la gente no sabe que eso existe”, dijo Cordero a The Associated Press.

La falta de acceso por barreras en los territorios más afectados por la violencia es una preocupación de los movimientos defensores de la legalización del aborto reunidos en Causa Justa, que hace cuatro años logró que la Corte Constitucional lo despenalizara hasta la semana 24, lo que fue visto como un gran cambio en un país con fuerte tradición católica.

En Bogotá, donde el movimiento reconoce que el acceso ha mejorado sustancialmente, las organizaciones se reunirán el sábado en una protesta para exigir al alcalde que no firme un acuerdo aprobado en el Consejo local que, según advierten, impondría barreras para las mujeres que buscan abortar.

“Vemos unos pasos adelante en temas culturales que disminuyen el estigma y también una brecha muy importante entre lo que se ve en las grandes ciudades versus lo que se ve en las zonas rurales”, dijo a la AP Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos e integrante de Causa Justa.

Colombia aún lidia con grupos armados ilegales pese a que en 2016 firmó un acuerdo de paz que acabó con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Otros, incluyendo disidencias de las FARC, se disputan los territorios y las economías ilegales como el narcotráfico.

En Catatumbo, por ejemplo, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres deben activar una ruta humanitaria para ingresar con ayuda de la Iglesia, cooperación internacional o entidades estatales.

La Fundación Mujer y Futuro mantuvo un programa para mujeres en Catatumbo durante 2025 justo cuando estalló la violencia por la incursión de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra un bando enemigo de una disidencia de las FARC por el control del territorio. Las cifras estatales indican que en ese año murieron más de 163 personas y se desplazaron más de 100.000.

Cordero recuerda que el acceso, ya de por sí restringido, se volvió mucho más difícil durante 2025. Tuvieron que acudir a la articulación con entidades prestadoras de salud para poder llegar hasta las mujeres que necesitaban atención.

Control sobre el cuerpo de las mujeres

Laura Castro, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, aseguró a la AP que han acompañado y recibido reportes de barreras en zonas de conflicto armado en varias regiones del país. En Tumaco, fronterizo con Ecuador, los confinamientos suelen impedir que las mujeres accedan al aborto, por lo que los “embarazos llegan a término, derivando en maternidades que son forzadas”.

Castro agregó que cuando los embarazos son el resultado de violencia sexual por parte de integrantes de grupos armados ilegales, las mujeres sufren una doble victimización.

“La masculinidad dominante de los grupos armados hace que digan ‘Usted no puede abortar a mi hijo’ e impiden que también las mujeres acudan incluso a servicios de control prenatal”, resaltó.

En el sur del país la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres asistió en 2024 el caso de cuatro niñas y una joven que escaparon de una situación de trata con fines de explotación sexual en una zona con minería ilegal donde operan grupos armados. Castro aseguró que sacarlas del territorio para que accedieran a la interrupción del embarazo no deseado implicó activar una ruta especial tras amenazas a sus familiares.

FUENTE: AP

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

