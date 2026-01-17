americateve

Periodistas en Bangladesh exigen protección ante aumento de ataques

DACA, Bangladesh (AP) — Periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación en Bangladesh exigieron el sábado que las autoridades los protejan tras los recientes ataques a dos de los principales diarios nacionales por parte de turbas.

Periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación se reúnen en una conferencia para exigir protección tras los recientes ataques a dos importantes periódicos en Daca, Bangladesh, el sábado 17 de enero de 2026. (Foto AP/Mahmud Hossain Opu)
Afirmaron que la industria de los medios en el país del sur de Asia está siendo sistemáticamente atacada bajo el gobierno interino encabezado por el laureado con el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. Señalaron que el gobierno no logró prevenir los ataques al Daily Star, el principal diario en inglés del país, y al Prothom Alo, el periódico más grande en lengua bengalí, ambos con sede en Daca, la capital.

En diciembre, multitudes enfurecidas asaltaron las oficinas de los dos periódicos y prendieron fuego a los edificios, atrapando a periodistas y otros empleados en su interior, poco después de la muerte de un destacado activista islamista.

Los directivos de los periódicos culparon a las autoridades bajo el gobierno interino por no responder adecuadamente a los incidentes a pesar de las repetidas solicitudes de ayuda para dispersar a las multitudes. Horas después, los periodistas atrapados que se refugiaron en el techo del periódico Daily Star fueron rescatados. Los edificios fueron saqueados. Un líder del Consejo de Editores, un organismo independiente de editores de periódicos, fue agredido por los atacantes cuando llegó al lugar.

Ese mismo día, centros culturales liberales también fueron atacados en Daca.

No queda claro por qué los manifestantes atacaron los periódicos, cuyos editores son conocidos por estar estrechamente vinculados con Yunus. En los últimos meses, se habían organizado protestas fuera de las oficinas de los diarios por islamistas que acusaban a los periódicos de tener vínculos con India.

El sábado, el Consejo de Editores y la Asociación de Propietarios de Periódicos de Bangladesh organizaron conjuntamente una conferencia donde editores, líderes de sindicatos periodísticos y periodistas de todo el país exigieron que las autoridades defiendan la prensa libre en medio de crecientes tensiones antes de las elecciones en febrero.

Nurul Kabir, presidente del Consejo de Editores, dijo que los intentos de silenciar a los medios y las instituciones democráticas reflejan un patrón peligroso.

Kabir, también editor del diario en inglés New Age, expresó que la unidad entre los periodistas debe mantenerse para combatir esta tendencia.

“Aquellos que quieren suprimir instituciones que actúan como vehículos de aspiraciones democráticas lo están haciendo a través de leyes, fuerza e intimidación”, manifestó.

Tras los ataques a los dos diarios en diciembre, una experta de Naciones Unidas dijo que los ataques de multitudes a los principales medios de comunicación y centros culturales en Bangladesh eran profundamente alarmantes y debían ser investigados de manera pronta y efectiva.

“La conversión en arma de la ira pública contra periodistas y artistas es peligrosa en cualquier momento, y especialmente ahora que el país se prepara para las elecciones. Podría tener un efecto paralizante en la libertad de los medios, las voces minoritarias y las opiniones disidentes con serias consecuencias para la democracia”, sostuvo Irene Khan en un comunicado.

Yunus llegó al poder luego que la ex primera ministra Sheikh Hasina huyera del país en medio de un levantamiento masivo en agosto de 2024. Yunus había prometido estabilidad en el país, pero grupos globales de derechos humanos, incluidos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han culpado al gobierno por su fracaso en defender los derechos humanos y otros derechos civiles. Al régimen liderado por Yunus también se le ha culpado por el auge de los radicales e islamistas.

Docenas de periodistas enfrentan cargos de asesinato relacionados con el levantamiento bajo el argumento de que alentaron al gobierno de Hasina a usar armas letales contra los manifestantes. Varios periodistas que se sabe tienen vínculos cercanos con Hasina han sido arrestados y encarcelados bajo el gobierno de Yunus.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

