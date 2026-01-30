americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Periodista Don Lemon es arrestado tras protesta en iglesia de Minnesota

WASHINGTON (AP) — El periodista Don Lemon ha sido arrestado después de que ingresara a una iglesia en Minnesota y grabara a manifestantes que interrumpieron un servicio, informó su abogado el viernes.

El periodista Don Lemon en un evento de CNN en Nueva York el 12 de diciembre del 2021. (Evan Agostini/Invision/AP)
El periodista Don Lemon en un evento de CNN en Nueva York el 12 de diciembre del 2021. (Evan Agostini/Invision/AP) AP

Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles, donde había estado cubriendo los Premios Grammy, según informó su abogado Abbe Lowell.

No está claro qué cargos enfrenta Lemon por la protesta del 18 de enero. El arresto se produjo después de que un juez rechazara la semana pasada el intento inicial de los fiscales de acusar al periodista.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, ha declarado que no tiene afiliación con la organización que ingresó a la iglesia y que estaba allí como periodista documentando a los manifestantes.

"Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo, protegido constitucionalmente en Minneapolis, no fue diferente de lo que siempre ha hecho", declaró Lowell en un comunicado.

"La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y responsabilizar a quienes están en el poder", agregó.

Lowell añadió que "Don luchará vigorosa y exhaustivamente contra estos cargos en la corte".

Un destacado abogado de derechos civiles y otras dos personas involucradas en la protesta fueron arrestadas la semana pasada. Los fiscales los han acusado de violaciones de derechos civiles por interrumpir un servicio en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sirve como pastor.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter