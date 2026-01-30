Periodista Don Lemon es arrestado tras protesta en iglesia de Minnesota

El periodista Don Lemon en un evento de CNN en Nueva York el 12 de diciembre del 2021. (Evan Agostini/Invision/AP) AP

Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles, donde había estado cubriendo los Premios Grammy, según informó su abogado Abbe Lowell.

No está claro qué cargos enfrenta Lemon por la protesta del 18 de enero. El arresto se produjo después de que un juez rechazara la semana pasada el intento inicial de los fiscales de acusar al periodista.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, ha declarado que no tiene afiliación con la organización que ingresó a la iglesia y que estaba allí como periodista documentando a los manifestantes.

"Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo, protegido constitucionalmente en Minneapolis, no fue diferente de lo que siempre ha hecho", declaró Lowell en un comunicado.

"La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y responsabilizar a quienes están en el poder", agregó.

Lowell añadió que "Don luchará vigorosa y exhaustivamente contra estos cargos en la corte".

Un destacado abogado de derechos civiles y otras dos personas involucradas en la protesta fueron arrestadas la semana pasada. Los fiscales los han acusado de violaciones de derechos civiles por interrumpir un servicio en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sirve como pastor.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP