Perfil de Andrew Mountbatten-Windsor: de príncipe a dolor de cabeza para la familia real británica

ARCHIVO - El príncipe británico Andrés, junto con su esposa Sarah, saluda desde su carruaje tirado por caballos al salir de la Abadía de Westminster tras su boda en Londres, el 23 de julio de 1986. (Foto AP/Dave Caulkin, Archivo) AP

Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado el jueves , cuando cumplió 66 años, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en una investigación derivada de su relación con Jeffrey Epstein. Es el primer miembro de alto rango de la realeza británica arrestado desde el rey Carlos I, hace casi 400 años.

Nacido príncipe en 1960, Andrew es el tercer hijo y el segundo varón de la reina y su esposo, el príncipe Felipe. Su hermano mayor estaba destinado al trono. Andrew siguió una ruta probada y habitual para los hijos menores de la realeza: el servicio militar.

Tras 22 años en la Marina Real, incluidas operaciones de combate como piloto de helicóptero durante la Guerra de las Malvinas de 1982, Andrew fue nombrado en 2001 representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la inversión internacionales. Sus frecuentes viajes financiados por los contribuyentes hicieron que la prensa lo apodara “Air Miles Andy”.

La investigación policial actual se origina en ese periodo. Se produce tras documentos incluidos en archivos de Epstein publicados recientemente que sugieren que Andrew entregó documentos oficiales del gobierno británico al fallecido financiero cuando era enviado comercial. El expríncipe no ha sido acusado de ningún delito y él niega cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein.

En otro tiempo objeto de fascinación mediática por su vida amorosa, el hombre al que los tabloides apodaron “Randy Andy” se convirtió en una fuente habitual de titulares por sus problemas de dinero y sus vínculos con personajes cuestionables, entre ellos Epstein, el financiero estadounidense procesado por abuso sexual de menores.

Las asociaciones empresariales del entonces príncipe fueron tema de historias en la prensa sensacionalista al menos desde 2007, cuando vendió su casa cerca del Castillo de Windsor por un 20% por encima del precio de venta de 15 millones de libras. Según se informó, el comprador fue Timur Kulibayev, yerno del entonces presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, lo que generó preocupación de que el acuerdo fuera un intento de comprar influencia en Gran Bretaña.

Mountbatten-Windsor se vio obligado a dejar el cargo comercial en 2011, en medio de una creciente inquietud por su amistad con Epstein, quien fue condenado a 18 meses de prisión en 2008 tras declararse culpable de solicitar a una menor para prostitución.

En 2015, documentos judiciales de Estados Unidos contenían acusaciones de que Andrew tuvo relaciones sexuales con una mujer en tres ocasiones entre 1999 y 2002 en Londres, Nueva York y en la isla privada caribeña de Epstein, incluso cuando ella era menor de edad según la ley de Estados Unidos. Él negó haber conocido alguna vez a la mujer, identificada posteriormente como Virginia Roberts Giuffre.

Después de que Epstein fue arrestado de nuevo en 2019, Andrew concedió una entrevista desastrosa al programa Newsnight de la BBC, en la que intentó restar importancia a sus contactos con Epstein. Le salió mal: fue ampliamente criticado por ofrecer explicaciones inverosímiles y por no mostrar empatía hacia las víctimas de Epstein.

Exilio monárquico

En medio de la reacción adversa, Andrew anunció el 20 de noviembre de 2019 que abandonaba las funciones públicas y los cargos benéficos “por el futuro previsible”.

En agosto de 2021, Giuffre demandó a Andrew ante un tribunal de Nueva York, alegando que el príncipe tuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. Andrew siguió negando las acusaciones, pero le retiraron todas sus vinculaciones militares y su labor benéfica real.

Andrew finalmente llegó a un acuerdo fuera de tribunales en el caso por una suma no revelada. Aunque no admitió haber actuado mal, Andrew sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata sexual. Giuffre murió por suicidio en abril de 2025, a los 41 años.

En 2024, un caso judicial reveló la relación de Andrew con un empresario y presunto espía chino al que se le prohibió la entrada al Reino Unido por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional. Según documentos judiciales, las autoridades temían que el hombre pudiera haber utilizado indebidamente su influencia sobre Andrew.

Después de que surgieran correos electrónicos que mostraban que Andrew mantuvo contacto con Epstein durante más tiempo del que había afirmado previamente y de que las memorias póstumas de Giuffre aportaran nuevas acusaciones, el rey Carlos III despojó en octubre a su hermano de sus títulos de príncipe y duque de York y lo desalojó de su mansión Royal Lodge en Windsor.

La publicación el mes pasado de millones de páginas de archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos provocó un nuevo escrutinio.

Ahora Andrew está bajo custodia policial. A pesar de haber sido despojado de su título, es el octavo en la línea de sucesión al trono británico. Habría que aprobar una ley para retirarlo de la línea de sucesión.

Se casó con Sarah Ferguson en 1986 y tuvieron dos hijas, la princesa Beatrice y la princesa Eugenie, antes de divorciarse una década después. Ferguson también enfrenta preguntas sobre su amistad con Epstein.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP