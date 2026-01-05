americateve

Pérez dice que ser compañero de Verstappen en Red Bull fue 'el peor trabajo en la F1'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Sergio "Checo" Pérez afirmó que ser compañero de equipo de Max Verstappen fue “el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”.

El piloto de Red Bull Sergio Pérez (11) previo al Gran Premio de Miami, el 7 de mayo de 2023, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El piloto de Red Bull Sergio Pérez (11) previo al Gran Premio de Miami, el 7 de mayo de 2023, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Pérez estuvo al lado de Verstappen durante cuatro años en Red Bull antes de ser despedido a finales de 2024, con dos años restantes en su contrato. El piloto mexicano regresa a la F1 este año con el nuevo equipo Cadillac.

“Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1", comentó Pérez en un podcast con Oswaldo Trava que se publicó en YouTube el domingo. "Yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max”.

“En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido, pero también si era demasiado lento o si Max era demasiado lento", expresó Pérez. "Todo se convertía en un problema”.

La mejor temporada de Pérez fue 2023, cuando fue subcampeón por detrás de Verstappen. El neerlandés se consagró otra vez en 2024, pero Pérez terminó octavo y fue liberado por Red Bull.

“Teníamos el mejor equipo, desafortunadamente todo se destruyó", manifestó Pérez. "Teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte yo creo, y desafortunadamente todo terminó”.

Se asociará en Cadillac con Valtteri Bottas.

Pérez ha estado compitiendo en la F1 desde 2011 y tuvo su mayor éxito en Red Bull, incluyendo un cuarto lugar en 2021, tercero en 2022 y segundo en 2023. No compitió el año pasado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

