americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pereira se convierte en el cuarto entrenador del Nottingham Forest en una temporada turbulenta

NOTTINGHAM, Inglaterra (AP) — Vítor Pereira se convirtió el domingo en el cuarto entrenador del Nottingham Forest, que atraviesa dificultades, en una temporada turbulenta tras firmar un acuerdo de 18 meses.

ARCHIVO - Foto del 16 de agosto del 2025, el entrenador del Wolverhampton Vitor Pereira concentrado en el encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 16 de agosto del 2025, el entrenador del Wolverhampton Vitor Pereira concentrado en el encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo) AP

Forest indicó en un comunicado que el portugués, de 57 años, estará acompañado por dos entrenadores asistentes y dos analistas.

El club ocupa el 17to puesto de la Liga Premier y está un lugar por encima de la zona de descenso, con 12 jornadas por disputarse. Forest recibirá al campeón defensor Liverpool el próximo domingo.

Antes de eso, Forest visitará el jueves al club turco Fenerbahçe en el partido de ida de su eliminatoria de repechaje de la Liga Europa

Pereira reemplaza a Sean Dyche, quien fue despedido el miércoles tras estar al mando apenas 114 días.

Forest terminó séptimo en la Liga Premier bajo la dirección de Nuno Espirito Santo la temporada pasada. Nuno había firmado un contrato de tres años en el City Ground en junio de 2025, pero fue destituido en septiembre tras un deterioro en su relación con el propietario Evangelos Marinakis.

Luego llegó el exentrenador del Tottenham Ange Postecoglou, pero duró apenas 40 días en el cargo, ya que Marinakis puso fin a su etapa a los pocos minutos de la derrota por 3-0 ante el Chelsea.

Pereira está en su segundo trabajo esta campaña. En noviembre fue despedido por el Wolverhampton Wanderers tras iniciar la temporada sin victorias en la Liga Premier.

Antes de incorporarse a los Wolves en 2024, Pereira tuvo breves etapas como entrenador en el Fenerbahçe y en los clubes brasileños Flamengo y Corinthians. También trabajó anteriormente bajo las órdenes de Marinakis en el Olympiakos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter