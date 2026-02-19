americateve

Pereira impulsa goleada del Nottingham ante el Fenerbahçe en el playoff de la Liga Europa

Vítor Pereira impactó en su primer partido al mando del Nottingham Forest y los guió a una victoria el jueves 3-0 visitando al Fenerbahçe en el partido de ida de su repechaje de la Liga Europa.

Ryan Yates del Nottingham Forest cabecea el banón en el encuentro de playoff de la Liga Europa ante el Fenerbahçe el jueves 19 de febrero del 2026.(AP Foto/Emrah Gurel)
Ryan Yates del Nottingham Forest cabecea el banón en el encuentro de playoff de la Liga Europa ante el Fenerbahçe el jueves 19 de febrero del 2026.(AP Foto/Emrah Gurel)

El defensor Murillo, el delantero Igor Jesus y el capitán Morgan Gibbs-White anotaron para dejar a Forest al mando de la eliminatoria de cara al partido de vuelta en el City Ground.

En Tesalónica, PAOK cayó 2-1 ante Celta Vigo con goles de Iago Aspas y Williot Swedberg, en una revancha de la derrota 3-1 del equipo griego ante el conjunto español en la fase de liga.

Zakaria El Ouahdi marcó dos veces y Bryan Heynen añadió otro para el Genk, que superó 3-1 como visitante al Dinamo en Zagreb.

En Noruega, el delantero argentino Santiago Castro anotó el gol de la victoria del Bologna desde un ángulo cerrado para asegurar un triunfo 1-0 sobre Brann.

Entre los partidos tardíos, Celtic enfrenta al Stuttgart y Lille juega ante el Estrella Roja de Belgrado.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados en la fase de liga avanzaron automáticamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del noveno al 24to disputan un repechaje a doble partido.

El partido de vuelta está programado para el próximo jueves.

Prometedor debut de Pereira

Pereira se convirtió el domingo en el cuarto entrenador del Nottingham Forest en una temporada turbulenta. Reemplazó a Sean Dyche, quien fue despedido tras estar al mando solo 114 días.

Este fue su primer partido al frente antes de recibir al campeón defensor Liverpool el domingo. El Forest es 17mo en la Liga Premier y está un puesto por encima de la zona de descenso.

Murillo recibió un pase de Elliot Anderson y sacó un potente disparo desde fuera del área que se desvió ligeramente en el defensor Milan Škriniar antes de colarse a la portería a los 21 minutos.

Jesus amplió la ventaja con un cabezazo poco antes del descanso tras un tiro de esquina para llegar a siete goles en la liga.

El delantero brasileño luego asistió el tercero en la segunda mitad para Gibbs-White.

Pereira está en su segundo trabajo como entrenador esta campaña. En noviembre, el Wolverhampton lo despidió tras un inicio sin victorias en la temporada de la Liga Premier.

Frenan al Crystal Palace

Crystal Palace tuvo que conformarse con un empate 1-1 como visitante ante Zrinjski Mostar en Bosnia en la Conference League, el torneo de tercer nivel. Ismaïla Sarr puso en ventaja 1-0 al equipo inglés, pero Karlo Abramović rescató el empate para el campeón bosnio.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

