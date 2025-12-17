americateve

Perder contra Jake Paul sería 'terriblemente vergonzoso' para Joshua, dice el promotor Hearn

LONDRES (AP) — Una derrota de Anthony Joshua contra Jake Paul sería "un absoluto desastre y algo terriblemente embarazoso", afirmó el promotor del boxeador británico.

Jake Paul (izquierda) y Anthony Joshua (derecha) durante una rueda de prensa previo a una pelea de peso pesado, el viernes 21 de novuembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Jake Paul (izquierda) y Anthony Joshua (derecha) durante una rueda de prensa previo a una pelea de peso pesado, el viernes 21 de novuembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

En una columna el miércoles para la BBC, Eddie Hearn dijo que era "una locura" que Joshua —un ex campeón mundial de peso pesado en dos ocasiones y medallista de oro olímpico— suba al ring para pelear contra Paul, un YouTuber convertido en boxeador que enfrenta fácilmente su mayor desafío hasta ahora.

Sin embargo, Hearn dijo que esto es parte de una estrategia para reavivar la carrera de Joshua, de 36 años, al tiempo que le ofrece "una de los mayores bolsas de su carrera" por una pelea de ocho asaltos el viernes que se transmitirá en Netflix.

Para Hearn, una derrota de Joshua es impensable.

"AJ peleará contra un oponente de clase mundial en febrero y —si todo va bien— luego peleará contra Tyson Fury", escribió Hearn sobre un combate muy esperado con otro ex campeón británico de peso pesado.

“Así que hay un método en esta locura y tomar esta pelea (contra Paul) no afecta el legado de AJ. Pero perder contra Jake o incluso que la pelea se extienda a la distancia sí lo haría. Sería un absoluto desastre y terriblemente embarazoso”, agregó.

Hearn reconoció que se espera que Joshua "pase por encima de este tipo", pero predice que le tomará dos o tres asaltos evaluar a Paul.

También insistió en que la pelea no tiene un guion.

"En primer lugar, seríamos investigados por el FBI si lo estuviera", escribió. “Sería ilegal. Este es un combate profesional y una pelea sancionada donde la gente está apostando”.

“¿Y crees que alguna vez permitiría que AJ tuviera un guion con Jake? ¿Un guion donde podríamos perder o incluso sostenerlo y quedar mal? De ninguna manera. No le estamos dando a este tipo una ventaja o una oportunidad de decir, 'Te dije que era mejor que AJ' o 'Gané asaltos'. Esto sería catastrófico para AJ y no vamos a arriesgar eso”, afirmó.

La pelea tendrá lugar en el Kaseya Center en Miami.

