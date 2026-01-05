Pequeñas islas del Caribe llegan a acuerdo con EEUU para aceptar a solicitantes de asilo

Compartir en:









El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, describió el acuerdo como "una de las principales áreas de colaboración", luego de que el país fuera afectado recientemente por restricciones parciales de visado por parte de Washington. El gobierno de Dominica ha estado en conversaciones con funcionarios estadounidenses para tratar de resolver las limitaciones de entrada a Estados Unidos.

Skerrit no proporcionó más detalles, incluyendo cuán pronto el gobierno estadounidense comenzaría a enviar a solicitantes de asilo a Dominica.

Skerrit manifestó que, durante las conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, "ha habido deliberaciones cuidadosas sobre la necesidad de evitar recibir a individuos violentos o a personas que comprometan la seguridad de Dominica".

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha firmado acuerdos similares con otros países, incluidos Belice y Paraguay, mientras continúa presionando a países en América Latina y África para que acepten a solicitantes de asilo.

Antigua y Barbuda también anunció el lunes que firmó un memorando de entendimiento no vinculante propuesto por Estados Unidos "como parte de sus esfuerzos globales para compartir la responsabilidad de los refugiados ya presentes en su territorio". Funcionarios del gobierno local indicaron que Antigua y Barbuda no aceptaría a nadie con antecedentes penales.

El mes pasado, el gobierno de Trump anunció que estaba ampliando las restricciones de viaje a Estados Unidos a 20 países adicionales, incluidos Dominica y Antigua y Barbuda, las únicas naciones caribeñas en esa lista. Las restricciones entraron en vigor el 1 de enero.

