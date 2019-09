Pentágono enlista posibles proyectos afectados por muro

El documento de 20 páginas enlista cientos de proyectos planeados en Estados Unidos y el extranjero, por un valor aproximado de 12.900 millones de dólares. En una carta adjunta, funcionarios del Departamento de Defensa señalaron que debido a que no se afectarán proyectos cuyos fondos ya fueron destinados, así como tampoco se perjudicará a temas como la vivienda, muchos de los proyectos enlistados no sufrirán recortes. No especificaron cuáles quedarían exentos.

Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la frontera sur, recurriendo a una ley que le permitiría canalizar otras partidas del presupuesto a la construcción de barreras y cumplir con su principal promesa de campaña.

Trump propuso utilizar su declaración para reasignar 3.600 millones de dólares de proyectos de construcción militar al muro. Vetó una iniciativa de ley aprobada por el Congreso para anular su declaratoria, y la Cámara de Representantes planea votar la próxima semana para invalidar el veto. No se prevé que el Congreso alcance el respaldo de las dos terceras partes necesarias en cada una de las cámaras para invalidar el veto.

Aun así, los demócratas hicieron referencia al listado para intentar obtener el respaldo para invalidar el veto, destacando algunos de los proyectos estatales que enfrentan posibles recortes.

“Lo que el presidente Trump está haciendo es una bofetada para nuestro ejército y hace que nuestra frontera y nuestro país sean menos seguros”, dijo en un comunicado el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados.

“Ahora que los miembros del Congreso pueden ver el potencial impacto que esta propuesta podría tener en proyectos dentro de sus estados, espero que tomen esto en consideración antes de votar para invalidar el veto del presidente”, declaró Reed.

Una portavoz del senador James Inhofe, republicano por Oklahoma y presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo que el documento “no es una lista de proyectos que sin duda resultarán impactados. Aseguró que Inhofe seguirá trabajando con las autoridades de defensa “para determinar proyectos que permitan el uso de las fuerzas armadas sin afectar negativamente los proyectos de construcción militar”.

Antes de que el Congreso votara para bloquear la declaratoria de emergencia de Trump, los demócratas se quejaron de que al Pentágono le estaba tomando mucho tiempo proporcionar una lista de los posibles proyectos afectados.

El periodista de Associated Press Andrew Taylor contribuyó a este despacho.