Pentágono apela orden que impide castigar a senador Mark Kelly por llamar a soldados ignorar órdenes

De izquierda a derecha, el senador demócrata Ruben Gallego, el senador demócrata Mark Kelly y el líder de la bancada demócrata en el senado, Dick Durbin, en la conferencia de prensa del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, el martes 24 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Funcionarios del Departamento de Justicia presentaron una notificación de que solicitarán que un panel de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia revise el fallo que el juez de distrito Richard Leon emitió el 12 de febrero.

Kelly, quien representa a Arizona, señaló en redes sociales que la única razón para que Hegseth presente una apelación es “seguir pisoteando los derechos de libertad de expresión de los veteranos retirados y silenciar a la disidencia”.

Hegseth había prometido apelar de inmediato la decisión de Leon. “Sedición es sedición, ‘capitán’”, publicó en X, refiriéndose a Kelly por su rango al momento de retirarse.

Kelly y otros cinco legisladores demócratas aparecieron en noviembre pasado en un video en el que instaron a los miembros de las fuerzas armadas a defender la Constitución y no acatar órdenes militares ilegales del gobierno del presidente Donald Trump. Días después, el mandatario acusó a los legisladores de sedición, “punible con la muerte”.

Un jurado investigador en Washington se negó este mes a acusar formalmente a los legisladores que aparecieron en el video.

Kelly presentó una demanda ante un tribunal federal para bloquear la censura que Hegseth le impuso el 5 de enero. La orden de Leon le prohíbe al Pentágono implementar o hacer cumplir el castigo contra Kelly mientras su demanda siga pendiente.

Leon determinó que los funcionarios del Pentágono no sólo violaron los derechos de libertad de expresión de Kelly establecidos en la Primera Enmienda, sino que también “amenazaron las libertades constitucionales de millones de militares retirados”. El juez recurrió a una reprimenda a la antigua usanza —“¡Pamplinas!”— en respuesta a la afirmación del gobierno de que Kelly intenta eximirse de las normas de la justicia militar.

“Por decir lo menos, nuestros veteranos retirados merecen más respeto de su gobierno, ¡y nuestra Constitución exige que lo reciban!”, escribió Leon, quien fue nominado al cargo por el republicano George W. Bush.

El video de 90 segundos fue publicado por primera vez en las redes sociales de la senadora Elissa Slotkin. Además de Kelly, también aparecen los representantes Jason Crow, por Colorado; Chris Deluzio, por Pensilvania; Maggie Goodlander, por New Hampshire; y Chrissy Houlahan, por Pensilvania. Todos los participantes son veteranos de las fuerzas armadas o de agencias de inteligencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP