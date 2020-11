Pensilvania es foco de información falsa durante elecciones

Pensilvania emergió como un epicentro de desinformación en internet el día de las elecciones en Estados Unidos. Facebook y Twitter se apresuraron a eliminar publicaciones engañosas sobre centros de votación en Scranton, Filadelfia y otros sitios para minimizar la propagación de información falsa y evitar que sembraran dudas sobre el proceso electoral.

Las afirmaciones engañosas sobre la votación en el estado fueron compartidas miles de veces en Facebook y Twitter, e incluso llegaron al feed de Twitter de Donald Trump Jr., hijo del presidente.

“El hecho de que probablemente no sabremos el resultado de esa importante contienda esta noche significa que cualquier incidente recibirá una atención desproporcionada debido a que no habrá una resolución de la contienda”, dijo Emerson Brooking, becario de desinformación en el Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab, un centro de estudios en Washington.

Los resultados en el estado podrían atrasarse debido a la oleada de votos por correo de este año, aunque esa demora no indica un problema con el proceso.

Algunas personalidades conservadoras en redes sociales y sitios web difundieron un video que pretendía mostrar las interrupciones en las máquinas de votación en el Centro Cultural Scranton durante la tarde y noche. De hecho, sólo una máquina se había atascado brevemente y fue arreglada en minutos el martes por la mañana, dijo Joseph D'Arienzo, portavoz del condado de Lackawanna.

Twitter y Facebook también eliminaron una publicación falsa de un usuario de Instagram que afirmó que estaba desechando cientos de papeletas emitidas a favor de Trump mientras trabajaba en un centro de votación del condado de Erie.

“La persona que hace las afirmaciones no trabaja en el condado Erie ni participó en el proceso electoral del condado Erie”, dijo Carl J. Anderson III, presidente de la junta electoral del condado, en un comunicado. “De hecho, el individuo no es un votante registrado y no se cree que sea residente del condado Erie, en Pensilvania".

Seitz informó desde Chicago y Ortutay desde Oakland, California. Los periodistas de The Associated Press Ali Swenson en Seattle, Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania, y Beatrice Dupuy y Arijeta Lajka en Nueva York contribuyeron a este despacho.