Penal fallado de Jonathan David le cuesta a la Juventus y empata 1-1 con el Lecce

Juventus' Bremer de la Juventus en acción con el balón frente a Francesco Camarda del Lecce en la Serie A el sábado 3 de enero del 2025. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP) AP

Weston McKennie igualó el sorprendente gol inicial de Lameck Banda para el Lecce y David tuvo la oportunidad de darle la ventaja a su equipo a los 66 minutos, pero Wladimiro Falcone contuvo su pobre ejecución.

El punto colocó a la Juventus al mismo nivel que la Roma, que ocupa el cuarto lugar y que más tarde enfrenta al Atalanta, buscando unirse al Inter de Milán en el segundo puesto de la Serie A.

El Lecce se colocó cinco puntos por encima de la zona de descenso.

Más temprano, el Como se acercó a tres puntos de los cuatro primeros después de que un penal de Lucas Da Cunha les diera una victoria de 1-0 sobre el Udinese.

Hubo un minuto de silencio antes del inicio de cada partido en la Serie A este fin de semana por las víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana.

La Juventus casi tomó la delantera temprano, pero Falcone logró poner una mano al cabezazo de David y el balón rodó por la línea, golpeó el poste y rebotó de nuevo en las manos del agradecido portero.

La Juventus dominó y tuvo numerosas oportunidades, pero fue el Lecce el que tomó una sorprendente ventaja en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Parecía haber poco peligro cuando el defensor de la Juventus, Andrea Cambiaso, pasó un balón hacia su compañero Pierre Kalulu, pero estaba falto de potencia y Banda se apresuró a interceptar antes de pasar a dos oponentes y disparar al rincón cercano.

La Juventus igualó casi inmediatamente después del descanso cuando McKennie tocó un centro y se apresuró al área, justo frente a la portería, para controlar el pase de regreso de Kenan Yıldız y anotar.

Fue el primer gol de McKennie en la Serie A esta temporada, aunque el internacional de Estados Unidos ha marcado dos en la Liga de Campeones.

La Juventus tuvo la oportunidad de tomar la delantera cuando se le otorgó un penal después de que el centrocampista del Lecce, Mohamed Kaba, bloqueara el intento de David con su brazo. David se preparó, pero su tiro fue muy débil.

David casi compensó su error al final, pero su fuerte disparo fue brillantemente detenido por Falcone. Yıldız también golpeó el poste en el tiempo de descuento mientras la Juventus asediaba la portería.

Batalla por el descenso

El Génova empató 1-1 con el Pisa en una lucha por el descenso que no complacerá a ninguno de los dos equipos.

El centrocampista del Pisa, Mehdi Leris, igualó en circunstancias caóticas al final de la primera mitad para anular el golazo de Lorenzo Colombo.

El Génova, que ocupa la última posición de seguridad, quedó tres puntos por delante del Pisa y del Hellas Verona, que ha jugado dos partidos menos que esos dos equipos.

El Parma estaba seis puntos por encima de la zona de descenso después de empatar 1-1 con el el Sassuolo, que está a mitad de tabla.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP