Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales sobre decisión de MLB: "Rob Manfred nos engañó"

La Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales emitió un comunicado en el cual critica la postura del Comisionado de MLB Rob Manfred, horas después de que este declaró que no puede hacer nada para que un conjunto de la entidad, proyecto que pretende armar un equipo independiente para el Clásico Mundial, esté presente en dicho evento.

Aunque el Comisionado se reunió semanas atrás con directivos de la entidad y escuchó sus intenciones, afirmó ahora que no puede modificar las reglas de la convocatoria -que queda en manos de la Federación Cubana- para que los jugadores de Grandes Ligas de la isla pudieran asistir al certamen, algo que provocó la respuesta de la Asociación.

“Hace dos semanas, nos dieron un adelanto de un posible anuncio trascendental que se haría durante el Juego de las Estrellas, aunque nos pidieron guardar silencio mientras tanto, cuando en realidad, Manfred y MLB estaban negociando con la Federación Cubana de Béisbol (FCB), tal como confirmó en la Tv cubana su presidente, Juan Reinaldo Pérez. No vamos a callarnos más y queremos denunciar la complicidad de Manfred con una entidad que para nada es independiente y que es, simplemente, un brazo deportivo de la dictadura cubana.

Alertamos a los Senadores y Congresistas cubanoamericanos ante la posibilidad de que esté cocinándose un nuevo pacto entre MLB y la FCB, cuando las condiciones por las que se echó abajo el anterior acuerdo, en realidad, no han cambiado”, continúa el comunicado.

“Convocamos a la prensa especializada y a todos nuestros fieles seguidores a hacerse eco de nuestra denuncia. Eso es exactamente lo contrario a lo que quería MLB cuando nos pidió mantenernos en silencio e, incluso, fuimos testigos de la molestia de Manfred por los artículos que se publicaron sobre nuestra Asociación en los medios The Athletic y The New York Times”, añaden.

La Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales pretende, como objetivo central, crear un equipo Cuba independiente de jugadores para participar en el Clásico Mundial, algo que mantienen.

“Nuestro objetivo continúa siendo el mismo: representar a los cubanos en el Clásico Mundial de Béisbol, juegos de exhibición y otros torneos importantes tales como la Serie del Caribe, con los mejores peloteros disponibles, organizados de forma independiente a la FCB. EL DREAM-TEAM DE TODOS!!!”, concluyen.

Varias estrellas activas de MLB han expresado su apoyo a la entidad y se mostraron dispuestos a participar en este proyecto -también algunas leyendas ya retiradas-, pero lo expresado por Manfred cierra la puerta a esa posibilidad.

Fuente: playoffmagazine.com