Pelosi visita Guatemala con otros legisladores de EEUU

La comitiva viajó al país centroamericano una semana después de que el director interino del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, estuviera en Guatemala informando sobre los alcances y obligaciones del acuerdo de “tercer país seguro” que convertiría al país en un lugar de recepción de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, pero tendrían que esperar en suelo guatemalteco a que se resuelvan sus solicitudes.

Pelosi confirmó que visitaron un albergue para niños en el pudieron ver las condiciones en que se encuentran.

La visita de los congresistas incluye el llamado Triángulo Norte _formado por Guatemala, Honduras y El Salvador_, y luego acudirán a un albergue para inmigrantes en McAllen, Texas, junto a la frontera con México.

“Esperamos fortalecer nuestra asociación para mejorar la seguridad y la estabilidad regional”, se afirma en un boletín de prensa de la oficina de Pelosi, y añade que sus prioridades son crear mayores oportunidades económicas, combatir la corrupción y promover los derechos humanos “para que sea más seguro que las personas prosperen en su comunidades”.

La legisladora demócrata se reunió con activistas de derechos humanos, empresarios, analistas políticos, líderes de grupos religiosos, jueces, oficiales gubernamentales y con miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por su parte, Norma Torres, congresista por California de origen guatemalteco, afirmó: “Nuestro mensaje para todo el pueblo guatemalteco es que estamos con ustedes, caminando este camino muy duro”.

Torres indicó que las preocupaciones que les compartieron los representantes de algunos sectores de Guatemala se refieren a una patria que responda las necesidades básicas, que el gobierno muestre respeto a los periodistas, que los líderes tengan un compromiso con el estado de derecho, el acceso a la justicia y a la reforma electoral.

Al borde de las lágrimas, Torres agradeció la labor de la CICIG, un organismo de las Naciones Unidas que ha trabajado en el país desde hace 12 años, desbaratando al menos 60 estructuras del crimen organizado. La comisión está a pocos días de concluir su estadía debido a que el presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció que no la renovará más.

Morales tomó su decisión meses después de que la comisión y la fiscalía acusaran a su hermano y a su hijo de fraude.

La agenda de Pelosi no fue dada a conocer, pero The Associated Press habló con uno de los invitados a reunirse con la comitiva, el exvicepresidente Eduardo Stein.

“Llegan visitas del más alto nivel que no se pueden desligar en la valoración de su presencia en Guatemala por una parte, ni de la dinámica electoral estadounidense donde Donald Trump busca reelegirse”, dijo Stein. “Estamos demasiado cerca y representamos para la institucionalidad de seguridad de Estados Unidos una zona crítica”.

Pocos minutos antes de que los congresistas descendieran del avión oficial que los trajo a Guatemala, poco más de 200 guatemaltecos también bajaban de dos vuelos distintos tras ser deportados de Estados Unidos. Unos 34.600 migrantes guatemaltecos han sido deportados de enero a la fecha, incluidos más de 300 niños.

Centroamérica parece ser el nuevo campo de batalla política estadounidense luego que el gobierno guatemalteco firmara el acuerdo de “tercer país seguro” con el gobierno de Trump, el cual aún no entra en vigencia y enfrenta impugnaciones legales, pero que significaría una importante ganancia política para Washington.

El acuerdo ha sido rechazado a nivel nacional e internacional debido a las precariedades que tiene Guatemala para recibir a miles de migrantes centroamericanos y de otras regiones mientras aguardan la respuesta estadounidense a sus solicitudes de asilo.