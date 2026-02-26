americateve

Pelicans vencen a Jazz 129-118 al abrir serie de dos juegos en Utah

SALT LAKE CITY (AP) — Saddiq Bey anotó 42 puntos, Zion Williamson sumó 20 y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron el jueves 129-118 al Jazz de Utah para abrir una serie de dos partidos.

El base de los Pelicans de Nuevs Orleans Jordan Poole lanza el balón frente al alero del Jazz de Utah Blake Hinson el jueves 26 de febrero del 2026. (AP Foto/Tyler Tate)
Los equipos volverán a enfrentarse en Salt Lake City la noche del sábado. Los Pelicans, que iniciaron una gira de seis partidos, han ganado tres seguidos y cinco de siete para mejorar a 18-42.

Bey acertó 14 de 20 tiros de campo, 5 de 9 triples y convirtió sus nueve tiros libres. Williamson atinó 9 de 14 tiros de campo.

El base de los Pelicans, Dejounte Murray, añadió 17 unidades y nueve asistencias en su segundo partido consecutivo después de perderse más de un año por una rotura del tendón de Aquiles derecho.

Ace Bailey lideró a Utah con 23 tantos, y Brice Sensabaugh aportó 20. El Jazz, mermado por las ausencias, ha perdido cuatro seguidos y cayó a 18-41.

La estrella de Utah, Lauri Markkanen, se lesionó en el entrenamiento el miércoles y no jugó debido a un esguince en el tobillo derecho y un pinzamiento en la cadera derecha.

Los titulares Jaren Jackson Jr. y Jusuf Nurkic fueron descartados por el resto de la temporada tras someterse a cirugías, y Utah perdió a Vince Williams Jr. por una rotura del ligamento cruzado anterior el lunes por la noche en una derrota en Houston.

