Pelicans hilan 4ta victoria, 115-105 ante Jazz, pero perderían a Williamson

SALT LAKE CITY (AP) — Saddiq Bey anotó 24 puntos y los Pelicans de Nueva Orleáns derrotaron el sábado 115-105 al Jazz de Utah para barrerlos en dos duelos, pese a que Zion Williamson, abandonó el encuentro por una lesión de tobillo.

DeAndre Jordan (6) y Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, charlan durante el partido ante el Jazz de Utah, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP Foto/Rob Gray)
DeAndre Jordan (6) y Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, charlan durante el partido ante el Jazz de Utah, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP Foto/Rob Gray) AP

Williamson se retiró al comienzo del segundo cuarto por una lesión en el tobillo derecho y no regresó. No hubo información inmediata sobre la gravedad de la lesión.

Sumó cuatro puntos, dos asistencias y un rebote en 11 minutos.

Bey, tras una actuación de 42 puntos en la victoria de 129-118 conseguida el jueves por los Pelicans, encestó 7 de 16 tiros de campo y 3 de 8 desde larga distancia.

En tiros libres, atinó siete de 10.

Jeremiah Fears y Bryce McGowens anotaron 18 puntos cada uno, Herbert Jones consiguió 10 de sus 17 unidades en la primera mitad y Jordan Poole agregó 11. Fears aportó 11 rebotes y cinco asistencias a la causa de Nueva Orleans, que logró su cuarta victoria consecutiva y ganó por sexta vez en ocho partidos.

Los 21 puntos de Isaiah Collier fueron la mahor cifra de Utah, que sufrió su quinta derrota seguida. Keyonte George, de vuelta en la alineación tras perderse 10 partidos por esguinces de tobillo, anotó 17. E

lijah Harkless sumó 14, Ace Bailey tuvo 13, Kyle Filipowski añadió 12 y Brice Sensabaugh finalizó con 10.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

