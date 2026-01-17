Peleas y crías de 34 kg en el regreso anual de los elefantes marinos al parque Año Nuevo

Gente mira elefantes marinos descansando en una playa en el Parque Estatal Año Nuevo, el viernes 16 de enero de 2026, en Pescadero, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Durante la temporada de cría, explicó la guía del parque Laura Stern, los elefantes marinos machos —algunos de hasta 4,9 metros (16 pies) de longitud y hasta 2,5 toneladas de peso— libran sangrientas batallas por el acceso reproductivo a las hembras.

“La mayoría de los elefantes marinos regresan a la misma playa donde nacieron, indicó Stern. "No todos, pero la mayoría lo hace. Y tenemos alrededor de 10.000 elefantes marinos que vienen a Año Nuevo”.

Los elefantes marinos fueron cazados casi hasta la extinción en el siglo XIX, buscados por su grasa, que se utilizaba para hacer aceite. En 1892 quedaban menos de 100 de estos animales en una pequeña isla frente a la costa de Baja California.

Reconociendo la crisis, el gobierno mexicano dio protección legal a la especie en 1922, seguida poco después por la protección en Estados Unidos. Hoy en día, la población ha crecido a un estimado de 250.000 elefantes marinos en el Pacífico.

“Hay un cuello de botella genético porque todos provienen de esos mismos 30 a 60, indicó Stern. "Pero hasta ahora les va muy bien, y no hemos tenido problemas”.

El Parque Estatal Año Nuevo, unos 90 minutos al sur de San Francisco, es una de las mayores colonias de cría en el continente de la Costa Oeste. Durante la temporada de cría, los visitantes acuden en masa para reservar caminatas guiadas por guías para poder observar a los elefantes marinos machos de nariz larga enfrentarse en la orilla, escuchar los ladridos y bramidos que llenan el aire costero y ver a las madres amamantar a las crías de 34 kilogramos (75 libras) en las dunas de arena.

“Es impresionante. Y te preguntas, ¿cómo se mueven del punto A al punto B? Parecen ser tan lentos. Pero son rápidos y grandes, y están tocando la bocina y haciendo ruidos”, indicó Carrie Kahn, una visitante del parque de Berkeley, California.

Stern afirmó que los elefantes marinos machos tienen el nivel más alto de testosterona de cualquier mamífero. “Así que quieren aparearse, luchar, comer, repetir”, dijo.

En el parque, señaló, “no estás en un museo. No estás en un acuario. Estás aquí mismo viéndolos en vivo haciendo lo que hacen”.

Entre abril y noviembre no es necesario reservar para visitar a los elefantes marinos en el Parque Estatal Año Nuevo. Durante la temporada de cría, los visitantes deben reservar un lugar en una caminata guiada por un guía para ver a los elefantes marinos. Las reservas se pueden hacer en www.reservecalifornia.com.

