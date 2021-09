Pelé sale de cuidados intensivos tras cirugía de colon

“No piensen, ni siquiera por un minuto, que no he leído los miles de mensajes de cariño que he recibido por aquí”, escribió Pelé en su cuenta de Instagram, sonriente en una foto en la que alza los puños. “Muchas gracias a cada uno de ustedes por dedicarme un minuto de sus días para enviarme energía positiva. ¡Amor, amor, amor!”.