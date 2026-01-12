americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Paz mantiene alza de combustible mientras se levantan los bloqueos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Los cortes de carreteras que mantuvieron paralizada por cinco días a Bolivia comenzaban a levantarse paulatinamente el lunes, excepto en el centro del país, horas después de que el gobierno alcanzó un acuerdo con sindicatos para eliminar un decreto con varios ajustes aunque mantuvo la eliminación del subsidio a los combustibles, el más cuestionado.

Un miembro del Sindicato de Trabajadores Bolivianos sostiene una bandera nacional durante los enfrentamientos con la policía en una protesta contra los recortes a los subsidios al combustible en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (AP Foto/Freddy Barragán)
Un miembro del Sindicato de Trabajadores Bolivianos sostiene una bandera nacional durante los enfrentamientos con la policía en una protesta contra los recortes a los subsidios al combustible en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (AP Foto/Freddy Barragán) AP

La policía de tránsito reportó que hasta la mañana del lunes los manifestantes conservaban unos 15 puntos de bloqueos en su mayoría en la región central de Cochabamba, que conecta al área andina con el oriente.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz ratificó el acuerdo con los sindicatos en un mensaje presidencial en la medianoche del domingo en el que anunció que se redactará un nuevo decreto que mantendrá la eliminación de la subvención a los combustibles que produjo un alza de más del doble en el precio de la gasolina y el diésel.

El alza del combustible —que antes se importaba a precio internacional y se vendía al mercado interno a la mitad de su valor— ayudó a dejar atrás la escasez crónica de carburantes y las kilométricas filas en las estaciones de servicio, pero ha influido en el aumento del costo de vida. Paz sostiene que la eliminación del subsidio es vital para ayudar a la economía a salir de la peor crisis en cuatro décadas.

El gobierno anunció que en las próximas horas publicará un nuevo decreto tras informar que el acuerdo con los sindicatos contempla la eliminación del subsidio a los combustibles y mantiene un aumento salarial y bonos sociales. Otras disposiciones —como el recorte de gastos y la apertura a inversiones extranjeras— quedarán sujetas a evaluación y ajustes y serán llevadas a la Asamblea Legislativa, donde Paz no tiene mayoría y deberá negociar con las otras fuerzas políticas.

El principal dirigente de la COB, Mario Argollo, explicó a radio Erbol que "nosotros vemos con optimismo y vamos a tratar que este acuerdo favorezca más a la gente”. Pero varios sectores no quedaron contentos, entre ellos los campesinos en el altiplano de La Paz que causaron destrozos la víspera.

Paz informó que por día la nación andina perdió cerca de 20 millones de dólares por los bloqueos.

Para los analistas el acuerdo es un retroceso para el gobierno de Paz, mientras los sindicatos han levantado su imagen tras ser cuestionada por su cercanía con el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobernó el país casi 20 años.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter