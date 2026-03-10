Payne y Edgecombe ayudan a los 76ers a remontar y vencer 139-129 a los Grizzlies

Compartir en:









Quentin Grimes de los 76ers de Filadelfia avanza con el balón superando a GG Jackson de los Grizzlies de Memphis en el encuentro del martes 10 de marzo del 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Kelly Oubre Jr. aportó 31 unidades y 12 rebotes, y Quentin Grimes encestó 22 puntos para los 76ers, que no contaron con el escolta estelar Tyrese Maxey ni con Joel Embiid. Maxey estará fuera al menos tres semanas por una lesión en un tendón del dedo meñique de la mano derecha, según anunció el equipo antes del partido.

Edgecombe asumió las funciones en lugar de Maxey después de perderse tres partidos consecutivos por una contusión lumbar. Tuvo la jugada más destacada del encuentro, con una volcada a dos manos en salto a mitad del segundo cuarto que dejó en claro que su espalda está bien.

Ty Jerome anotó 26 puntos por los Grizzlies, que han perdido cinco seguidos y 12 de 15.

El triple de Jerome con 9:34 por jugar puso a Memphis arriba 115-107 antes de que los 76ers tomaran el control. Memphis se quedó sin anotar durante casi tres minutos y medio, y Filadelfia encadenó 12 puntos seguidos para ponerse al frente 119-115 con 6:29 por jugar gracias a un triple de Payne. Los 76ers siguieron a toda marcha, y una jugada de tres puntos de Dominick Barlow puso el marcador 128-117 con 4:56 restantes.

La frustración de los Grizzlies se notó cerca del final, cuando Jerome fue expulsado por recibir un par de faltas técnicas con 1:18 por jugar.

