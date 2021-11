Paulina Rubio habló sobre la relación amorosa que tuvo con Erik Rubín: "Era mi alma gemela"

“No... yo nunca me peleé por Erik, yo siempre pensé que Erik estaba ‘towards me’ entonces como que me valía ma... (ríe) más bien él tenía que sacar las cuentas, ni siquiera sabía que estaba decidiendo”, dijo, asegurando que fue ella quien siempre “tuvo enamorado a Erik”, explicó primeramente la intérprete mexicana.

Sobre su relación con el cantante, Paulina agregó que el ex Timbiriche “era su alma gemela”, pero la relación se tornó muy intensa: “El amor con Erik fue algo muy [...] era mi alma gemela de alguna manera. Éramos muy jóvenes y éramos como el agua con aceite”, enfatizó la cantante.

“¿Eran muy explosivos?”“, le preguntó el presentador y Paulina dijo: “No... esque Erik era tremendo”, mientras Yordi cuestionó “quién era más cabr*n”, si él o ella. “No pues yo”, dijo la cantante entre risas.

Yordi Rosado también cuestionó a Paulina sobre la razón por la que terminaron: “Yo crecí tarde de muchas cosas... luego Erik era raro pero no raro, entonces no entendía nada. Un día le dije: ‘¿Me estás viendo o no?, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Qué te pasa?’.. no sé, él iba pa’ allá y yo iba p’acá”, enfatizó Paulina Rubio.

Para finalizar, Yordi Rosado le preguntó sobre cómo fue la vez que terminaron: “Era un momento que ya no podíamos... teníamos una hora en el coche y él así como es él y yo también y ya la charla no iba para otro lado y alguien tenía que parar el coche y bajarse o... ya era demasiado”, contó sobre el fin de su relación con el esposo de Andrea Legarreta.

Paulina Rubio se ha encontrado en México desde la semana pasada y ha dado diversas entrevistas para los medios de comunicación como parte de su gira publicitaria por su nueva producción Yo Soy, pero cuando fue al programa Hoy se encontró a Andrea Legarreta con quién según hubo un desaire por parte de la “Chica Dorada” contra la pareja de su ex.

La presencia de la esposa y el ex amor de Rubín causó una ola de especulaciones entre los televidentes porque desde que fue anunciada la visita de Paulina Rubio en el matutino, los fanáticos de la cantante recordaron que fue ella uno de los primeros amores de Erik y por este mismo motivo hubo problemas entre ella y Thalía dentro de Timbiriche.

Posteriormente los fanáticos del matutino comentaron que tras la presentación que le dio Legarreta a Paulina Rubio la cantante la ignoró de forma sutil durante varios lapzos del programa.

Posterioremente, Legarreta aclaró la situación por la polémica que se ocasionó en el programa en el que ella es uan de las conductoras principales: “Al final, (Paulina) es nuestra invitada, está en nuestra casa. Y si ella quiere estar volteando hacia allá porque ese es su lado, pues tengo que respetarla, pues”, expresó la conductora de Hoy.

