Paulina Rubio recibirá Premio Lo Nuestro a la trayectoria

“La vida no deja de sorprenderme. Estoy muy agradecida y conmovida por este reconocimiento a mi carrera”, dijo Rubio a The Associated Press en un mensaje compartido por los representantes del Premio Lo Nuestro. “Tantas vidas, tantas historias. Las batallas han valido la pena. Y más porque juntos las hemos librado. Mi familia, mis fans y mis amigos siempre de la mano. Hoy estoy aquí celebrando 30 años de historia, de nuestra historia. Gracias al Pau Power que hasta hoy nos une”.