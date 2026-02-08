americateve

Paul Thomas Anderson gana en los Premios del Sindicado de Directores por "One Battle After Another"

NUEVA YORK (AP) — Paul Thomas Anderson ganó el premio principal en la 78ª edición de los Premios del Sindicato de Directores, lo que pone al cineasta de “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) en camino de potencialmente ganar su primer Oscar.

Emma Thomas, a la izquierda, y Christopher Nolan llegan a los Premios del Sindicato de Directores el sábado 7 de febrero de 2026, en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)
Los Premios DGA, celebrados el sábado por la noche en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, son uno de los indicadores más confiables de los Premios de la Academia. En los últimos diez años, nueve ganadores del DGA han ganado el premio al mejor director en los Oscar. En la historia de casi ocho décadas del sindicato, solo en ocho ocasiones el sindicato no ha predicho al ganador del Oscar.

El premio se suma a una virtual barrida en la temporada de premios para “One Battle After Another”, que ha ganado con grupos de críticos, los Premios Gotham y los Globos de Oro. Se considera la favorita para mejor película en los Oscar del 15 de marzo. La votación de la Academia comienza el 26 de febrero.

Los otros nominados fueron Ryan Coogler de “Sinners” ("Pecadores"), Guillermo Del Toro “Frankenstein”, Josh Safdie de “Marty Supreme” ("“Marty Supremo") y Chloé Zhao de “Hamnet”.

Anderson, como ha hecho a menudo durante la temporada de premios, en su breve discurso rindió homenaje al fallecido asistente de dirección Adam Somner, quien murió en 2024. “Obviamente”, dijo, “estamos aquí arriba, menos uno”.

Los premios, presentados por Kumail Nanjiani, fueron los primeros bajo el liderazgo del nuevo presidente del Sindicato de Directores de América, Christopher Nolan. Comenzó la ceremonia reconociendo “tiempos muy difíciles” para los cineastas.

"En 2024, el empleo en nuestro sindicato disminuyó alrededor del 40%, y eso fue seguido por otra disminución en el 25", dijo Nolan. "La cantidad de dinero que la gente gasta en nuestro trabajo, en entretenimiento, es muy, muy estable. Las audiencias están interesads en nosotros, tenemos que asegurarnos de poder devolver esa inversión”.

Otros ganadores el sábado incluyeron al cineasta de “The Plague” Charlie Polinger como director debutante; al director del documental de Frontline de PBS y The Associated Press “2000 Meters to Andriivka” Mstyslav Chernov por mejor dirección de documental; y a los directores de “The Studio” Seth Rogen y Evan Goldberg por serie de comedia.

