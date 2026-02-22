americateve

Paul Rothrock impulsa a Sounders a vencer 2-0 a Rapids en el debut de la MLS

SEATTLE (AP) — Paul Rothrock anotó un gol y dio una asistencia tras reemplazar al lesionado Jordan Morris al inicio de la primera mitad, y los Seattle Sounders vencieron 2-0 a los Colorado Rapids en un lluvioso partido inaugural de la temporada el domingo por la noche.

Seattle perdió a Morris por una lesión sin contacto a los ocho minutos, y Rothrock contribuyó a que los Sounders se pusieran arriba 1-0 siete minutos después, cuando se esforzó para mantener el balón en juego y preparó un cabezazo de Albert Rusnák con una asistencia larga y elegante.

Hassani Dotson pareció anotar tres minutos después en su debut con los Sounders, pero el tanto fue anulado por una falta tras una revisión de video. Dotson firmó como agente libre después de siete temporadas con Minnesota United.

Al Noah Cobb, de los Rapids, le rebajaron una tarjeta roja a amarilla tras otra revisión de video en el minuto 30, para mantener el partido con igualdad numérica.

Dotson recibió un golpe en la cabeza y fue reemplazado por Snyder Brunell, de 18 años, en el minuto 15 de los 16 minutos de tiempo añadido, mientras la ventaja 1-0 se mantenía al descanso. Brunell fue titular en tres partidos en seis apariciones la temporada pasada y anotó dos goles.

Rothrock aprovechó asistencias de Jesús Ferreira y Osaze De Rosario a los 62 minutos para marcar un gol de seguridad. Fue su 11mo gol en 65 apariciones en su carrera.

Los Sounders no jugarán otro partido en casa hasta el 12 de abril debido a actualizaciones del estadio de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

NYCFC y LA Galaxy igualan 1-1

Nicolás Fernández anotó de penal en la segunda mitad y el New York City FC empató 1-1 con el Los Ángeles Galaxy en el partido inaugural de la temporada el domingo, ante un lleno total de 30.510 aficionados en el Dignity Health Sports Park.

El recién llegado João Klauss necesitó 90 segundos para ganarse el cariño de los aficionados del Galaxy, al marcar con asistencias de Marco Reus y Joseph Paintsil para poner el 1-0. Los Ángeles concretó un intercambio de dinero por jugador con San Luis City para adquirir a Klauss con un contrato de un año, con la esperanza de que ayude a paliar la ausencia de la superestrella Riqui Puig por segunda temporada consecutiva, tras complicaciones derivadas de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Los Ángeles mantuvo la ventaja hasta que Emiro Garces fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla, lo que preparó el penal convertido por Fernández que igualó el marcador en el minuto 66 y dejó al Galaxy con un hombre menos. Fernández anotó cinco goles en 19 apariciones con Los Ángeles la temporada pasada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

