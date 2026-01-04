americateve

Paul DeJong y Yankees de Nueva York acuerdan contrato de ligas menores según fuente de AP

NUEVA YORK (AP) — El jugador de cuadro Paul DeJong y los Yankees de Nueva York han acordado un contrato de ligas menores, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones, un acuerdo que incluye un salario de un millón si es añadido al roster de 40 jugadores.

ARCHIVO - Paul DeJong (14), tercera base de los Nacionales de Washington, en acción durante un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass, Archivo)
La persona habló con AP bajo condición de anonimato el domingo porque el acuerdo, reportado inicialmente por el New York Post, no había sido anunciado.

Si es añadido al roster de 40 jugadores, DeJong podría ganar hasta 400,000 en bonificaciones por rendimiento basadas en apariciones al plato.

DeJong, un All-Star en 2019, bateó .228 con seis jonrones y 23 carreras impulsadas en 57 juegos el año pasado con Washington. Se rompió la nariz el 15 de abril cuando fue golpeado por una bola rápida de 92.7 mph lanzada por Mitch Keller de Pittsburgh, se sometió a cirugía el 28 de abril y no volvió a jugar para los Nationals hasta el 2 de julio.

DeJong tiene un promedio de .229 con 146 jonrones y 423 carreras impulsadas en nueve temporadas en las Grandes Ligas con San Luis (2017-23), Toronto (2023), San Francisco (2023), los Medias Blancas de Chicago (2024), Kansas City (2024) y los Nacionales.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

