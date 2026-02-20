americateve

Pau Gasol representará a los atletas olímpicos en el COI hasta los Juegos de Los Ángeles 2028

MILÁN (AP) — El dos veces campeón de la NBA, Pau Gasol, fue elegido por atletas olímpicos el viernes para representarlos en la junta ejecutiva del COI hasta los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

Gianni Infantino y Pau Gasol posan para fotos al arribar a la alfombra roja de la ceremonia de apertura de la sesión del COI antes de los Juegos Olímpicos de Invierno el 2 de febrero del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Gasol ganó sus títulos de la NBA en la ciudad con los Lakers de Los Ángeles y ha sido miembro de un panel olímpico clave que supervisa los Juegos desde que los atletas lo eligieron como miembro del Comité Olímpico Internacional en los Juegos de Verano de Tokio celebrados en 2021.

Su camiseta número 16 está retirada y cuelga en el estadio de los Lakers, que será sede de la gimnasia y el boxeo en los Juegos. En 2023 ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto.

El ascenso de Gasol en la política olímpica para incorporarse a la influyente junta del COI, de 15 miembros, se produjo en una reunión de la comisión de atletas del organismo rector.

“Este es un gran momento para poder asumir la responsabilidad de liderar nuestra comisión”, afirmó Gasol en un comunicado publicado por el COI.

Gasol fue cinco veces olímpico y ayudó a España a ganar medallas de plata en el baloncesto masculino en los Juegos de Verano de Beijing 2008 y en Londres 2012, además del bronce en Río de Janeiro 2016.

Es el primer atleta masculino en ocupar este puesto en la junta del COI en 14 años. Sucede a las jugadoras de hockey sobre hielo Emma Terho, de Finlandia, y Angela Ruggiero, de Estados Unidos, a la esgrimista alemana Claudia Bokel y a Kirsty Coventry, quien aún competía por Zimbabue en natación cuando se incorporó al COI como miembro atleta en 2013.

El mandato de Coventry como delegada de los atletas en la junta del COI entre 2018 y 2021 ayudó a consolidar su plataforma para ser elegida el año pasado como la primera presidenta del organismo olímpico.

