Patriots informan al veterano Stefon Diggs que lo liberarán la próxima semana, dice fuente AP

Compartir en:









Stefon Diggs, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, camina en el campo previo al inicio del Super Bowl 60 contra los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque el equipo no ha anunciado su intención.

Diggs publicó una despedida en redes sociales. Agradeció a los Patriots por la temporada y expresó: “Somos familia para siempre”.

Diggs fue el líder del equipo con 85 recepciones y 1.013 yardas, así como cuatro touchdowns, en su única temporada en Nueva Inglaterra. Ayudó a que los Patriots llegaran al Super Bowl, donde perdieron ante los Seahawks de Seattle.

Diggs se convirtió en el objetivo preferido de Drake Maye, quien terminó detrás de Matthew Stafford en la votación del premio de la AP al Jugador Más Valioso de la NFL.

El receptor de 32 años, elegido cuatro veces al Pro Bowl, ahora busca su quinto equipo y el cuarto en cuatro años.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP