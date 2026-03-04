americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Patriots informan al veterano Stefon Diggs que lo liberarán la próxima semana, dice fuente AP

Los Patriots de Nueva Inglaterra informaron al receptor abierto Stefon Diggs que será dado de baja la próxima semana, cuando comience el nuevo año de la liga, dijo una persona con conocimiento de la decisión.

Stefon Diggs, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, camina en el campo previo al inicio del Super Bowl 60 contra los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)
Stefon Diggs, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, camina en el campo previo al inicio del Super Bowl 60 contra los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque el equipo no ha anunciado su intención.

Diggs publicó una despedida en redes sociales. Agradeció a los Patriots por la temporada y expresó: “Somos familia para siempre”.

Diggs fue el líder del equipo con 85 recepciones y 1.013 yardas, así como cuatro touchdowns, en su única temporada en Nueva Inglaterra. Ayudó a que los Patriots llegaran al Super Bowl, donde perdieron ante los Seahawks de Seattle.

Diggs se convirtió en el objetivo preferido de Drake Maye, quien terminó detrás de Matthew Stafford en la votación del premio de la AP al Jugador Más Valioso de la NFL.

El receptor de 32 años, elegido cuatro veces al Pro Bowl, ahora busca su quinto equipo y el cuarto en cuatro años.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter