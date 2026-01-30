Patriots: Drake Maye se pierde práctica por enfermedad, complicando preparación para el Super Bowl

El entrenador Mike Vrabel confirmó que Maye se ausentó después de que no se le viera durante el período limitado al comienzo de los entrenamientos que está abierto a los periodistas. Esto ocurrió un día después de que Maye participara de manera limitada en la práctica debido a una lesión en el hombro. Vrabel dijo que ambos problemas lo mantuvieron fuera del campo el viernes.
Sin embargo, Maye estuvo en las instalaciones del equipo y pudo participar en las reuniones del equipo. El entrenador dijo que Maye respondió "favorablemente" después de la práctica del jueves en la que hizo algunos lanzamientos y habría practicado el viernes de no ser por la enfermedad.
Vrabel reiteró que no está preocupado por la disponibilidad de Maye en el futuro.
"No. Hemos tenido a muchos muchachos en el último mes o seis semanas con enfermedades", dijo Vrabel. "Nuevamente, tratando de hacer lo mejor para el jugador y el equipo. Y tratar de cuidar a los muchachos (y) no propagar cosas. Pero hemos trabajado con esto aquí durante las últimas seis semanas".
El viernes fue la última práctica del equipo en Massachusetts antes de viajar a Santa Clara, California, para el inicio de la semana del Super Bowl.
Maye dijo el jueves que su enfoque estaba en estar listo a tiempo para el Super Bowl.
"Me siento bien y espero estar listo", dijo Maye. "Este es el juego con el que sueñas jugar, así que espero salir y jugar en el Super Bowl".
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP