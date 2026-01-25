americateve

Patriots aseguran su 12do Super Bowl con ajustada victoria 10-7 sobre Broncos en un nevado Denver

DENVER (AP) — Drake Maye corrió 68 yardas y lanzó para 86 en condiciones muy complicadas con una nevada, y anotó el único touchdown de Nueva Inglaterra con una carrera de seis yardas, llevando a los Patriots a su 12do Super Bowl con una victoria de 10-7 sobre los Broncos de Denver el domingo.

Drake Maye (10) quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, se escapa durante la segunda mitad del juego de campeonato de la AFC ante los Broncos de Denver, el domingo 25 de enero de 2026, en Denver. (AP Foto/Garrett W. Ellwood)
Drake Maye (10) quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, se escapa durante la segunda mitad del juego de campeonato de la AFC ante los Broncos de Denver, el domingo 25 de enero de 2026, en Denver. (AP Foto/Garrett W. Ellwood)

Christian Gonzalez interceptó a Jarrett Stidham, quien jugó en lugar del lesionado Bo Nix, en la yarda 36 de Nueva Inglaterra con 2:11 restantes, y los Patriots (17-3) aseguraron su primera victoria en los playoffs en Denver cuando Maye corrió siete yardas en una tercera y cinco desde su yarda 41.

Los Broncos (15-4) se quedaron a un paso de cumplir la predicción de pretemporada de Sean Payton de un viaje al Super Bowl 60.

Ambos pateadores erraron dos goles de campo en las frías condiciones, con Wil Lutz de Denver y Andy Borregales de Nueva Inglaterra fallando en intentos largos justo antes de que la nieve comenzara en el medio tiempo.

FUENTE: AP

