Patriots aseguran su 12do Super Bowl con ajustada victoria 10-7 sobre Broncos en un nevado Denver

DENVER (AP) — Drake Maye corrió 68 yardas y lanzó para 86 en condiciones muy complicadas con una nevada, y anotó el único touchdown de Nueva Inglaterra con una carrera de seis yardas, llevando a los Patriots a su 12do Super Bowl con una victoria de 10-7 sobre los Broncos de Denver el domingo.