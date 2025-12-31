Patriots afirman que casos de Diggs y Barmore no serán distractor antes del fin de temporada regular

Diggs enfrenta cargos de estrangulamiento y otros cargos criminales en relación con una disputa con su ex chef privado. Barmore enfrenta un cargo menor de agresión doméstica y agresión después de que su novia le dijera a la policía que él la arrojó al suelo en agosto en su casa en las afueras de Boston.

Los Patriots tienen actualmente un récord de 13-3 y ya han asegurado su primer título de la AFC Este desde 2019. Con una victoria contra los Dolphins de Miami el domingo y una derrota o empate de los Broncos de Denver contra los Chargers, Nueva Inglaterra también aseguraría el primer puesto de la conferencia en los playoffs y un pase libre en la primera ronda.

“Creo que estas son acusaciones... Cosas que tenemos que manejar. Todos los días hay distracciones, algunas son más pequeñas que otras. Estoy seguro de que nos enfocaremos en los Dolphins. Y esos dos individuos (Diggs y Barmore) podrán manejar el proceso legal en curso”, manifestó Vrabel.

Vrabel comentó que Barmore está lidiando con una enfermedad y no estuvo con el equipo para la práctica el miércoles. Diggs no habló con los reporteros el miércoles como lo ha hecho típicamente durante la temporada. Pero estuvo en el vestuario antes de la práctica y en el campo de práctica con el equipo.

La NFL dijo en un comunicado que ambos jugadores son elegibles para jugar cuando los Patriots reciban a los Dolphins. Pero la liga está investigando los supuestos incidentes, diciendo que están siendo revisados bajo la Política de Conducta Personal de la NFL.

Esa política podría hacer que ambos jugadores sean sujetos a ser colocados en la Lista de Exención del Comisionado. Si se les coloca en esa lista, se les impediría practicar o jugar en los partidos mientras la NFL investiga.

Los compañeros de equipo de Diggs y Barmore dijeron que las cosas estaban como de costumbre mientras el equipo regresaba al campo de práctica.

“Son nuestros hermanos sin importar qué. Y al final del día estamos enfocados en los Dolphins”, afirmó el tackle derecho Morgan Moses.

Diggs, en particular, ha sido un líder vocal para los Patriots esta temporada, dando discursos energéticos antes de los partidos, y ha sido uno de los jugadores más visibles en la línea lateral durante los juegos.

“En el papel que ha desempeñado en este vestuario como líder es uno que nadie más puede comparar. Llevó a este equipo en el campo como profesional y como jugador, como un jugador mayor mostrando a los más jóvenes qué hacer. Eso es lo que buscamos. Ese es nuestro hombre. Tiene una situación que va a manejar. Para nosotros en este vestuario, simplemente vamos a tomarlo un día a la vez y seguir jugando”, añadió Moses.

La noticia de los cargos contra Diggs surgió después de una audiencia judicial el martes en Dedham, Massachusetts. Según la policía, la chef dijo a los investigadores que Diggs la golpeó e intentó estrangularla durante una discusión sobre dinero.

Los Patriots expresaron su apoyo a Diggs en un comunicado el martes después de que las acusaciones se hicieran públicas.

“Hemos hecho una declaración y hemos tomado las acusaciones muy en serio. No creo que tengamos que saltar a ninguna conclusión en este momento. Dejen que el proceso siga su curso”, señaló Vrabel.

El abogado de Diggs, David Meier, dijo en un comunicado por correo electrónico que Diggs “niega categóricamente estas acusaciones”. Meier describió las acusaciones como infundadas y no corroboradas.

Se ha programado una audiencia judicial para el 23 de enero para Diggs.

Meier también representa a Barmore y el abogado emitió un comunicado el miércoles diciendo que la evidencia en el caso de Barmore "demostrará que no se llevó a cabo ninguna conducta criminal".

La audiencia de Barmore está programada para principios de febrero.

Diggs, de 32 años, se unió a Nueva Inglaterra antes de esta temporada después de un intercambio desde Houston. Ha sido un jugador destacado para los Patriots, liderando al equipo con 82 recepciones y 970 yardas recibidas. Barmore, de 26 años, ha aparecido en los 16 juegos de esta temporada con 15 como titular. Tiene 26 tacleadas totales y una captura.

___

Los reporteros de AP Mike Casey en Boston y Mark Scolforo en Harrisburg, Pennsylvania contribuyeron.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP