Patrick Reed deja LIV Golf y podría volver al PGA Tour en septiembre

SAN DIEGO (AP) — Patrick Reed es el segundo campeón de un major en dejar el LIV Golf financiado por Arabia Saudí. El miércoles anunció que pasará el resto del año en el tour europeo con la intención de regresar a la Gira de la PGA tan pronto como septiembre.

El estadounidense Patrick Reed posa con el trofeo tras ganar el Dubai Desert Classic en los Emiratos Árabes Unidos el domingo 25 de enero del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)
El estadounidense Patrick Reed posa con el trofeo tras ganar el Dubai Desert Classic en los Emiratos Árabes Unidos el domingo 25 de enero del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

Su sorprendente decisión, solo tres días después de ganar el Dubai Desert Classic, se produce la misma semana en que el cinco veces campeón de majors Brooks Koepka regresa al PGA Tour en Torrey Pines.

El PGA Tour envió un memorando a los jugadores delineando el camino para que regresaran jugadores como Reed, que no encajaban en el "Programa de Miembros que Regresan" que se ofreció solo a aquellos que habían ganado un major o el Campeonato de Jugadores desde 2022.

Reed ganó el Masters en 2018. El tour dijo que sería elegible para regresar un año después de su última aparición en LIV Golf el 24 de agosto de 2025. No enfrentaría disciplina adicional de la PGA porque Reed renunció a su membresía cuando se fue a LIV, y no fue parte de la demanda antimonopolio presentada contra el PGA Tour.

LIV Golf comienza su quinta temporada en una semana en Arabia Saudí. Reed jugará en Bahréin esta semana como parte del calendario del tour europeo, su tercera semana consecutiva.

Tendría estatus en la Gira de la PGA como campeón anterior. También podría obtener una tarjeta completa si se encuentra entre los diez mejores jugadores en la Carrera a Dubái que no son ya miembros del PGA Tour.

Reed, quien ascendió al número 29 del mundo con su victoria en Dubái, prácticamente ha asegurado lugares en los cuatro majors de este año.

